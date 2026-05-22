Artrium AVM çekiliş sonuçları açıklandı: 2026 asil ve yedek talihliler isim listesi

Artrium AVM çekilişi sonuçlandı! 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılan çekilişle, Dacia Sandero otomobil ve birbirinden değerli teknoloji ürünlerini kazanan asil ve yedek talihlilerin tam listesi açıklandı.

Dacia Sandero Stepway Expression 2025 Model Otomotiv

NumaraAd SoyadŞehir
079685Asiye ŞahinARTVİN
073159Tuğba TopbaşARTVİN

Altus Alk 471 XIE 490 L NN.FRSTES İnox Dij Ekr Buzdolabı

NumaraAd SoyadŞehir
057268Derya Ergün GünaldıARTVİN
155284Necati KoçakARTVİN

Reeder S919 512 GB 16 GB Ram Cep Telefonu

NumaraAd SoyadŞehir
067703Atila YalanızARTVİN
003026Fazilet OlgunARTVİN

Reeder Smart TV 55"

NumaraAd SoyadŞehir
007107Ferit ÖngünerARTVİN
022786Coşkun ÖztürkARTVİN

Altus Al 445 NX 5 PRG Bulaşık Makinesi

NumaraAd SoyadŞehir
060384Bahar YiğitARTVİN
071025Süleyman GörenARTVİN

437 Baby Hope Audi Q Suv 12 V Akülü Araba

NumaraAd SoyadŞehir
057224Hülya OltuluARTVİN
066613Ethem AksalARTVİN

Ümit 26 Jant Motion Erkek Bisikleti

NumaraAd SoyadŞehir
194058Reyhan AltunARTVİN
052111Fatma AlgınARTVİN

Ümit 26 Jant Motion Kız Bisikleti

NumaraAd SoyadŞehir
017231Fatma YılmazARTVİN
072131Serdar GürbüzARTVİN

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.11.2025 tarih ve E-58259698- 255.01.02-81259 sayılı izin ile Artrium Turizm İnşaat Gıda Tarım Hayvancılık Tic. A.Ş. adına; 01.12.2025 (Saat 10.00) – 13.05.2026 (Saat 22.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Artrium AVM kampanyasında en yüksek kupon numarası 214.808' dir. 20.05.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi Dacia Sandero Stepway Expression Tce 90 Auto B/1 SMG M6V6W S 2025 Model Otomotiv, 1 kişi Altus Alk 471 XIE 490 L NN.FRSTES İnox Dij Ekr Buzdolabı, 1 kişi Reeder S919 512 GB 16 GB Ram Cep Telefonu, 1 kişi Reeder Smart TV 55", 1 kişi Altus Al 445 NX 5 PRG Bulaşık Makinesi, 1 kişi 437 Baby Hope Audi Q Suv 12 V Akülü Araba, 1 kişi Ümit 26 Jant Motion Erkek Bisikleti, 1 kişi Ümit 26 Jant Motion Kız Bisikleti ikramiyesi kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 06.06.2026, yedek talihlilerin en geç 21.06.2026 tarihine kadar mucize@mucizetanitim. com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 26.06.2026' dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

