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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Kitaplık

Eklenme Tarihi 06 Ağustos 2026
Her türlü kötülüğü, uyuşturucuyu, sapkınlığı ve çalışmadan kazanılmış lüks hayatı empoze eden Amerikan sisteminden çocukları korumak için harika bir çıkış yolu var. Kitap okumalarını sağlamak. Çünkü çocukların kitapla doyduğu zamanlar böyle psikiyatr açlığı ve suç fazlalığı yoktu. İnsanlığın dibe vurması teknolojiden sonradır.

Bundan birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonucu: 'Türkiye'de yaşayanların yüzde 25'i,16 yaşına kadar evinde kitap görmemiş!' Çünkü teknolojiye sığınanlar için kitap ihtiyaç olmaktan çıkarıldı. Hamburger ve sosyal medya her şeyden değerli!

Oysa evde küçük bir kitaplık yeterli. Çünkü o kitaplık insana bir arpa boyu yolun bile hatırını öğretir. 'O kitaplık bin tane bilgisayara bedeldir' desem, zamanın gerisinde kalmakla suçlanırım. 'Klasik kitapları okumayan her çocuğun hayata atacağı adımlar sekteye uğrayacaktır' desem teknoloji ve yapay zeka karşıma dikilir. Kitapların aşıladığı 'birimiz hepimiz için' duygusundan yoksun çocuklara birbirine çelme takmayı öğreten diziler ve filmler boşuna çekilmez.

Hayatın en verimli yıllarında kitap görmeyen çocuklar baktıkları ekranda her şeyi gördüklerini zannediyor. O çocukların yüreğine mıhlanan dünya, küçük bir dünya. Bilinçaltına zehri enjekte eden dünya!

Bir kitabın arkadaşlığını bilmeyen çocuklar harcanırken, büyükler nefes aldıkları her yeri kirletirken, mahalle kültürü denen kavram gökdelenlere kurban edilirken, geçmiş zaman masumiyetini gelecek zamanda bulmak imkansız. Böyle bir sosyal medya, böyle bir tüketim düzeni; sırtından vurmak için çocukları mutlaka punduna getirecektir. Kaçarı yok!

Çünkü çocuklar hiçbir oyunu yarım bırakmaz, kalanını sonrasına saklar. Kitap duygusunun temelini yerle bir edenler, ellerinden silah eksilmeyen dizilerde namlunun çocuklara çevrildiğini görmeyenler, 'gerçek hikayeden uyarlanan masalların' birkaç yıl içinde gerçeğini görürler!

Uyuşturucuya batmış evlatlarını, sosyal medyadaki pespaye şöhretlerin peşine takılan kızlarını sokaklarda fellik fellik ararken!

MUTLULUK TAKVİMİ
Bebek topuğunu yüzünde gezdir.
Kin tutma.
Çocuklara tatil için kitap al

Kalbimin tamamını
Sende bıraktım
Hüzün benim için
Biçilmiş kaftan

Aşka dair her suçu
Üstlendi kalbim
Hiç yararlanamadım
Ben şartlı aftan

Sevda kayıtlarında
Adım tutuklu
Gerekçeli karar
Fazla sevmişim

Uğrunda ölmeyi
Göze alıp da
Bırakın yakarsa
Yaksın demişim

Hakkı YALÇIN

Bellek yenilemek için estetik yapan birini gördünüz mü hiç?

Terzi!

Bizler mahalle terzilerinin çok değerli olduğu yılların çocuklarıyız. İspanyol paça pantolonların hayal terzileri de ya sinemanın jönleri olurdu ya da dönemin şarkıcıları. Leblebi tozu satılırdı pazarlarda, bugün çocukları mahveden ambalajlı ürünlerin yanında efsane. Kömür taşıyan kara vagonların yerini kara parayla caka satılan lüks otomobiller aldı. Hayat diken terziler de kalmadı, dostuna kefen diken çakallar moda artık.

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