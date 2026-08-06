Bundan birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonucu: 'Türkiye'de yaşayanların yüzde 25'i,16 yaşına kadar evinde kitap görmemiş!' Çünkü teknolojiye sığınanlar için kitap ihtiyaç olmaktan çıkarıldı. Hamburger ve sosyal medya her şeyden değerli!
Oysa evde küçük bir kitaplık yeterli. Çünkü o kitaplık insana bir arpa boyu yolun bile hatırını öğretir. 'O kitaplık bin tane bilgisayara bedeldir' desem, zamanın gerisinde kalmakla suçlanırım. 'Klasik kitapları okumayan her çocuğun hayata atacağı adımlar sekteye uğrayacaktır' desem teknoloji ve yapay zeka karşıma dikilir. Kitapların aşıladığı 'birimiz hepimiz için' duygusundan yoksun çocuklara birbirine çelme takmayı öğreten diziler ve filmler boşuna çekilmez.
Hayatın en verimli yıllarında kitap görmeyen çocuklar baktıkları ekranda her şeyi gördüklerini zannediyor. O çocukların yüreğine mıhlanan dünya, küçük bir dünya. Bilinçaltına zehri enjekte eden dünya!
Çünkü çocuklar hiçbir oyunu yarım bırakmaz, kalanını sonrasına saklar. Kitap duygusunun temelini yerle bir edenler, ellerinden silah eksilmeyen dizilerde namlunun çocuklara çevrildiğini görmeyenler, 'gerçek hikayeden uyarlanan masalların' birkaç yıl içinde gerçeğini görürler!
Uyuşturucuya batmış evlatlarını, sosyal medyadaki pespaye şöhretlerin peşine takılan kızlarını sokaklarda fellik fellik ararken!
MUTLULUK TAKVİMİ
Bebek topuğunu yüzünde gezdir.
Kin tutma.
Çocuklara tatil için kitap al
Kalbimin tamamını
Sende bıraktım
Hüzün benim için
Biçilmiş kaftan
Aşka dair her suçu
Üstlendi kalbim
Hiç yararlanamadım
Ben şartlı aftan
Sevda kayıtlarında
Adım tutuklu
Gerekçeli karar
Fazla sevmişim
Uğrunda ölmeyi
Göze alıp da
Bırakın yakarsa
Yaksın demişim
Hakkı YALÇIN
Bellek yenilemek için estetik yapan birini gördünüz mü hiç?
Terzi!
Bizler mahalle terzilerinin çok değerli olduğu yılların çocuklarıyız. İspanyol paça pantolonların hayal terzileri de ya sinemanın jönleri olurdu ya da dönemin şarkıcıları. Leblebi tozu satılırdı pazarlarda, bugün çocukları mahveden ambalajlı ürünlerin yanında efsane. Kömür taşıyan kara vagonların yerini kara parayla caka satılan lüks otomobiller aldı. Hayat diken terziler de kalmadı, dostuna kefen diken çakallar moda artık.