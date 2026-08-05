Örnek No:55*

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/147 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/147 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38782 Ada, 34 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Kızılcaova Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 40.233,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38787 Ada, 36 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Çakıllar Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 58.324,74 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38786 Ada, 123 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Karaağaç Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 31.174,22 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 12:12

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38781 Ada, 407 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Bağlar Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.414,01 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Çayır Otlak alanları alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KAYHÜYÜK Mahalle/Köy, 38781 Ada, 415 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayhüyük Mahallesi Bağlar Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.981,01 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Çayır Otlak alanları ve Kısmen Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 840.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02523945 #ilan.gov.tr