Bazen paranın asla bulaşmaması gereken gerçekler vardır. Ne yazık ki hayatta gurur duyulacak şeyler listesi paranın etkisiyle yeniden düzenlendi. O yüzden eskiden ayıp olanlar şimdi gurur.

Çiçek isimlerini ezberleyen çocuklar azalırken, büyükler de hatırladığını unutuyor. Aradığı şeyi bulmuş olmanın sevinci, bulduğunda anlamını yitiren gerçeğe dönüşüyor. Umudun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada, dayanmak ve katlanmak duygusunun yerini 'saklanmak' aldı. En çok da korkularına saklanıyor insanlar.

Hoşgörü ve tahammül duygusu sıfır. Sevgi ve saygı üretimi durdu. Güven ve umut duygusunun esamesi okunmuyor. Kullanışlı hale getirilen kötülük her yerde kol geziyor, suçlu olsa da güçlü olan namuslu garibanı eziyor.

Gerçek sanat sergilerine kurban olayım. Ama şimdi sosyal medyada görgüsüz sergiler makbul. Şantaj ve tehdit mekanizması tıkır tıkır işliyor. Cehalet altın çağını yaşarken, küfür ve saldırı mekanizması yağlarını değiştiriyor her gün.

Yavru kuşların uçma sevinci, çocukların direnciyle kardeşti. Yollara geleceğin kaygıları döşenirken hiç bu kadar kolay olmamıştı yoldan çıkmak. Domuz gibi yiyenler hala doymuyor. Onlara karşılık bu dünyada bir kez olsun gerçek anlamda doyamadan ölecek olan insanlar da yaşıyor.

Hayat; sırları dökülmüş bir aynayla, kenarına iliştirilmiş solmuş fotoğrafın arkadaşlığıdır. Hayatın onurlu sayfalarına imza atmak, sükseli yatlarda göbek atmaktan bin kere değerlidir.

O yüzden geçmişin güzelliğinde arıyorum geleceği. Çünkü paraya ruhunu satanların ölü saydığı gerçekler benim için hala diri.

Tek başına çıktığımız bir yolculuktur hayat. Bizler yılan ıslıklarına karşı arkadaş ıslıklarını tercih eden gençlikten kalmayız.

Kendimizi doğrularla ve yanlışlarla sınarız. Bildiğim bir şey varsa, hayat bizim için çekilmez oluyorsa bizler hayatın ipini çekelim. Hiç olmazsa 'o biçim cambazları' düşürmüş oluruz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bulmaca çöz.

Hasta yakınını ziyaret et.

Balık tut.

Anılarını yaz.

Takdir et.

Bütün sokaklarını

Süsleyeceksin

O şehrin

Bütün duvarlara

Adımı yazacaksın

Bıraktığımız yerden

Başlayacağız aşka

Nerede kaldın diye

Kızmayacaksın

Bir sabah karşında

Göreceksin beni

Yüreğinde anılar

Canlanacak

Gidişim suskun

Olmuştu ama

Dönüşüm Muhteşem olacak

Hakkı YALÇIN

Gülen bir yüz, salkımında parlayan üzüm tanesi gibidir.

Uzmanlık!

Bundan birkaç yıl önce yapılan bir araştırma sonucu; 'erkekler uzman görünmeye meraklı.' Hayal salıncağında başı dönenler için yeni moda delikanlı duruş her yıl terfi alıyor.

Üç beş kişi bir olup, bir kişiyi öldüresiye dövmek, yolda yürüyen kadınları gözleriyle yemek, ya da kendilerine kilitli kaldıklarında başkalarının kapısını kırarak girmek, uzmanlığın alanına dahil. Erkeklerin çoğu 'papaz kaçtı'yı da biliyor, 'kaptı kaçtı'yı da. Hatta bazılarının emeklilerin maaşını alıp kaçmaları da uzmanlığın zirve yapmış hali!