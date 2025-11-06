Çocuklar adına yapılan her eylemin yanındayım. Bir çocuğu kurtarmak dünyayı kurtarmaktır. Çocukluğumuzda sokak lambaları yanarken anneler eve çağırırdı çocukları. Karanlıktan korktukları için değil, sokak lambaları evlerdeki gaz lambalarıyla birlikte yoksul sofraları doldurduğu için. Çocukların sendelediği bir zaman diliminden geçiyoruz. Onların içi dışından da görülür, bakmasını bilene! Ne kadar vurulsa da ölmeyen güzelliklerin ve geleneklerin sihri de budur.

***

Akiş GYO'nun 20'inci yılında Kırmızı Çocuklar Derneği ile el ele vererek koruma altındaki çocuklara sosyal fayda sağlamak amacıyla "Kırmızı Karavan" yola çıkıyor. Gönüllü elçilerin ürettiği özel ürünler satışa sunulacak, elde edilen tüm gelir, koruma altındaki çocukların sosyal gelişimini desteklemek üzere Güçlü Yarınlar Akademisi'ne aktarılacak. Proje çerçevesinde Akiş GYO'nun İstanbul'daki iki yaşam alanı Akasya ve Akbatı bu aydan itibaren kapılarını Kırmızı Karavan'a açıyor. Her satın alma 4-9 yaş arası en az 300 çocuğa doğrudan katkı sağlayacak. Akiş GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çanakçılı, "çocuklara temas eden her adım geleceği kurulan bir köprüdür" sözündeki insanlık, çaresizliğe karşı direncin umudun ifadesidir. Her zaman söylerim; "iş insanının yardımsever olanına saygı duyarım."

***

Kırmızı Karavan moda tasarımcısı Simay Bülbül'ün yıllar önce kurduğu derneğin ve hayalin ürünü. Çocukların güvenli, destekleyici ve ilham veren alanlara erişebilmesi için bireysel çabalarla başlayan bu fikir. 2018 yılında kurulan Kırmızı Çocuklar Derneği çatısı altında kurumsal bir yapıya kavuştu. Dernek; koruma altındaki çocuklara sosyal, duygusal destek sunmak, koruyucu ailelik gibi kritik konularda toplumu bilinçlendirmek ve gençlere barınma burs gibi imkanları sağlamak üzerine faaliyet gösteriyor. Kırmızı Çocuklar Derneği kurucusu Simay Bülbül'ün "Bir çocuğun gözlerinde parlayan ışık bu yolculuğun en değerli karşılığıdır" sözü bu yolculuğun anlamını anlatıyor zaten. Çocukların geleceğini tasarlayan ve bu meseleye hayatını adayan bir insana saygılarımı sunuyorum. Bütün çocukların annesi olabilmek herkesin harcı değil çünkü.

***

Çocukların iki kanadını oluşturmak için Akiş GYO ile Kırmızı Çocuklar Derneği'ni bir araya getiren ve o çocukların mutluluktan uçmasına zemin hazırlayan Özge Gürcan bu projenin bir diğer mimarıdır. Özge Gürcan hayatın vicdanla ve çocuklarla çiçeklendiğini iyi bilir. Halkla ilişkilerle uğraşır ama asıl mesleği anneliktir!



ATİLLA BEBEK



Milyonda bir görülen WAS teşhisi konulan üç aylık Atilla bebek kök hücre bekliyor. 18-35 yaş arası herkes 5 dakikalık işlem ile kök hücre bağışçısı olabiliyorken, doktorlar Atilla bebeğin 3 tüp kanla kurtulacağı söylerken, bu bebek hayırsever insanları bekliyor. Benim yaşım tutmuyor, tutsa koşardım. Okuyucularımda vicdan mevcuttur, o yüzden Atilla bebeğin babası Metin Gökçe'nin telefonunu yazıyorum. 0534 512 37 02. Bir bebeğe hayat verebilmenin kutsallığı adına harika bir fırsat.