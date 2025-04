ÇİRKİN sözler kullandığı için çocuklarının ağzına biber süren anneler kaldı mı acaba? O zamanların çirkin diye nitelenen sözcükleri, bugün sosyal medyadaki lağım farelerinin yanında elma şekeri!

***

"Dünya kocaman bir çocuk bahçesi olmalıydı" sözü şimdiki zamanın ruhunda komik kaçar.

"Biraz komik şeyler yazın" diyen okuyucularım da sanırım benim için parantez açar!

***

Elin ele vurmasıyla çıkan sese alkış deniyorsa, kilometrekareye alkışlanacak kaç insan düşüyor, şerefsizlikte metrekareye kaç insan?

Düşünüyorum da ruhuna ancak bu kadar ihanet eder bir insan!

***

Zenginliğin ahlaksızlığını biliyorduk da ahlaksızlığın zenginliğini de öğrendik. Paraya kuyruk sallamak için birçok nedenler varken, onurlu insanlara hayat gittikçe zorlaşıyor.

Eğer parayla insan arasında bu kadar yakın ilişki varsa, bizler de soruyoruz, "insan para için her şeyi yapar mı?" Ne yazık ki yapan çok.

***

Anadolu insanının göç ederken yanlarında getirdiği saflık kaybolduktan sonra şehirler de kayboldu değerler de. Yeni moda şarkılarla birlikte göğüslerdeki karanfiller de kurudu türküler de! Eğitimlerini Amerikan dizilerinden ve benzeri yerli dizilerden alanlar için mesajlar da alındı!

***

Bir televizyon dizisinde, çocuğunun tedavisinde kullanılması için patronuyla 150 bin dolar karşılığı yatmayı kabul eden annelik duygusu bundan yıllar önce mesele haline getirilmişti.

O zaman sormuştum, "ahlaksız tekliflere kendince böyle bir çıkar yolu bulmak ne kadar ahlaklıdır?" O dizide mesele fedakarlık değil, paranın gücünün bilinçaltına yüklenmesiydi. O kapı bilerek açıldı bir daha da kapanmadı! Hiçbir şey sebepsiz üretilmiyorsa, her gece ihaneti dansa kaldırıyor şimdiki zaman. Yüreklerde böyle başlatıldı erozyon!

***

Topluma örnek olmanın getirisini şeytan aldı götürdü teknoloji popüler ahlaksızları getirdi. Sanırım birileri çağırdı ve onlar da koşa koşa geldiler.

Arz talep meselesi!

***

Gelecek de bir gün gelecek.

Beyinlerine ahlaksız düşlerin kazındığı çocuklar, gelecek günlerde hangi yola sapacak acaba? Ağızlarına sürülecek biberler bile kiremit tozundan yapılırken!

MUTLULUK TAKVİMİ

Evinde loş ışığı tercih et.

Korkularını yenecek kadar bilgili ol.

İçinde nefret barındırma.

Unutma herkes ölecek.

Deniz kenarında yürüyüş yap.



Bildiğini okur hayat

Her zaman

Özür diliyorum

Aşktan bu gece

Bazen olmayınca

Olmaz bilirsin

İnsan aşka bile kıyar

Yeri gelince



Artık düşünme

Bazen ayrılığa bile

Gözün gibi bakılmalı

Sakın üzülme

İnsan yıkılacaksa bile

Bizim gibi yıkılmalı



Gidiyorum

Öpmeden gözlerinden

Aşkım sana emanet

Gidiyorum

Günahları ben aldım

Sen hakkını helal et

Hakkı YALÇIN



Ölülerin arkasından nefret kusanlara her yerde "kin adamı" derler!



Ahmet Begiç

Bu ülkede zenginlik ve güç için her türlü karanlık yolu mubah sayanların benim yazılarımdan nasibini alacağını düşünmüyorum. Yazılarımı da onlara yazmıyorum zaten. Batman'da iliklerine kadar onurlu emekli bir okuyucum var Ahmet Begiç. 1995 yılında Batman'dan kalkıp gazeteye ziyaretime gelmişti de hala hatırımı sorar, hala satır satır okur beni.

Bayramımı kutlarken "sesindeki yorgunluktan" bir rahatsızlığı olduğunu hissettim ama "iyiyim" dedi. Hiçbir zaman derdini söylemedi zaten. Dilerim iyidir, bunu yürekten istediğimi bilir.