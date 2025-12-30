Futbol ahlaksızlığı yarattı, hakemler futbolcular, yöneticiler kendi ahlaksızlığını futbolun içine kattı, birçokları önüne çıkanı ardına kattı. Öyle bir an geldi ki, ucuz insanlar bahislere ruhunu ve düdüklerini sattı. Kolay parayı görenler meslek onurunu bile sattı.

***

Futbol kalleşliği yarattı, sportmenlik sırtından vuruldu haince. Birileri bu ihanete yıllarca gözü gibi baktı. Kabadayılar boş buldukları meydanlarda at oynattı, hakemleri korkutarak yıllarca tozu dumana kattı. Küçük insanlar büyük izler bıraktı haksızlık meydanlarında.

***

Futbol sahtekarlığı yarattı. Niceleri çocuklarına bırakacakları isimlerini sattı. Sosyal medyada ve ekrandaki ağalar konuşma balonlarını çıkarlarına sattı. Parayı gören üstüne yattı, yükselen değerin alçaklık olmasında sakınca görmediler!

***

Futbolcuların, yöneticilerin kendi yasası, haksızlığın renklerinden boynuna kolye yapanların yüzünün kızarmamasıdır futbol. Cenaze arabasıyla düğün alayının buluştuğu bir saha, çocukların ekmeğine kan doğrayan mezbahadır futbol. Mesele para olduğunda haram tohumlar ekmesi, şerefsiz parayı görenlerin halay çekmesidir futbol. Her şeyden önemlisi, utanma duvarını yıkıp, kendi duvarına "itinayla maç satılır ve bahisler ayarlanır" diye yazanların boyalarını dökmesidir futbol.

***

Ama öyle bir sezon geçiriyoruz ki, ahlaksızların hesap verme dönemini başlatanların adalet şantiyesidir futbol. O yüzden futbolun pisliklerden arınması için yakılan meşalenin cesur adamlarına teşekkür borçluyuz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, şimdiye kadar yapılan eylemlerin en asiline imza atmışlardır.

***

Yeni yılda dileğimiz odur ki, kapalı kapıların sürgüsü değil, alın terinin ve emeğin el örgüsü olmalıdır futbol. Kimseye ayrıcalık tanımayan ve bütün pisliklerin kökünü kazıyan adalet sistemiyle birlikte.