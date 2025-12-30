Kaç gündür İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan terör eylemleri uyarılarının arkasından "kansız teröristler" çıktı. Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda maalesef 3 polisimiz şehit, 8 polisimiz ve bir bekçimiz yaralı. 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

***

Kendilerini insanların can güvenliğine, ülkenin huzuruna ve meslek onuruna teslim eden kahraman polislere rahmet diliyorum, ailesine ve yakınlarına da sabır. Yaralı polislerin ve bekçi kardeşimizin de iyileşmesine duacıyım.

***

Dini imanı olmayan leşlerin "terörist" olmayı gurur saydığı bir dünyada onların arkasında duranlara iyi bakmak gerekir. Her şerefsiz teröristin arkasında ondan daha şerefsiz siyasetçiler vardır. Onlar sadece kuklaların ipini çeker ve dünyayı parmağında oynatır!

***

Ortadoğu'da oynanın kirli oyunların, sinsi planların parçasıdır bu terör. Bu kansızlığın önünü açmak isteyenler vardır. Onların arkasında Amerika vardır, kullandıkları silahların üzerinde "made in USA" yazar. Onların arkasında İsrail vardır, teröristlerin yüzündeki çizgilerde bile kimin ne mal olduğu ortaya çıkar.

***

Hepimiz biliyoruz ki Amerika, Ortadoğu'ya adım atmadan önce kimse kimseyi bu kadar çok öldürmemişti. Hepimiz biliyoruz ki Gazze'deki katliama karşı duranlar İsrail'in hedefidir. Dünyanın kanını emenler ortak noktalarını inkar edemezler. Trump ve Netanyahu'nun birbirinden farkı yoksa, ikisinin de kapıları teröre açıktır, iki alçağın da kullandıkları cümlelerdeki kan oranı yüksektir!

***

Şehit olan polislerin fotoğrafları bütün ekranları kaplasın. O insanları hepimizin tanıması gerekir. Birçokları yeni yıl için eğlence planları yaparken, o insanların kahramanlığına yüreklerde saygı duruşu yapılsın! Bu da bizim eylemimiz olsun.

***

Bizlere gelince, iç barışın ve huzurun yanında, terörizmin karşısında durup, yeni yılı bu duygularla karşılamamız gerekiyor. Hayat sessiz fısıltılar yollar, duymak isteyenlere. "Bizim" diye "bu topraklar bu güneş bu su." O yüzden yeter artık bitsin bu gereksiz nefret duygusu!

***

Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. O yüzden emperyalist ülkelerin 100 yıllık planlarında parçalanma ve paylaşılma hayali taşıyan bir mücevher kutusudur.

Dört kişiyiz!

Ülkemizde dört kişiden biri talih oyunlarına meraklıymış. Üç arkadaşım ve ben meraklı değiliz. Üç arkadaşım ve ben talih oyunlarına vereceğimiz parayı kucağında bebekle çöp toplayarak hayatını kazanan insanlara verdik. İnsanları aptal yerine koyanlara yem olmaya ne aklımız ne vicdanımız elvermezdi. O yüzden bizleri bu araştırmadan muaf tutsunlar.

Yeni hayat!

Bazen çocukluğumuzdaki sokak satıcılarının sesi gibi yankılanır hayat; "ah nerde o eski tat?" Ağaçların yerine gökdelenler yükseldi ya, yedi tepeli şehirde görünmez oldu hayat. Birbirini sevip sayıp el uzatanlar için söylenen; "komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözü, sobaların kaldırılmasından sonra mı ortadan kayboldu yoksa apartman boşluğuna mı düştü? İşine gelmeyen sorulara asla cevap vermez hayat! Hey gidi yıllar hey! Sanat adı altında ite kopuğa bile yıldız muamelesi yapan şimdiki zamana inat, gökyüzünde yalnız gezen yıldızları özletiyor hayat!