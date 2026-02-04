Üst düzey futbolun bu ülkenin topraklarından çekildiği gösteren bir hafta daha izledik. Fenerbahçe'nin Kocaeli karşısında kazanmasının kaliteyle ilişkisinden söz edemeyiz. Bazen sihirli bir sol ayak çıkar sonucu değiştirir de aslında değişmesi gereken kafalardır. En-Nesyri'den, Kerem'den medet umanlar, Guendouzi'nin hiç sorumluluk almadan ve bir adam eksiltmeden kaçak dövüşmesine göz yumanlar, dua etsinler ki Asensio gibi sihirli bir ayağa sahipler. Fenerbahçe'nin kötü oynarken kazanması için böyle birine ihtiyacı vardı. Her şeyin hakkını veren tek adamdı Asensio. Savunmada Semedo'nun çalışkanlığı dikkat çekerken sinyalleri de iyi görmek gerekiyor, özellikle de Skriniar'ın hantallığını.

***

Galatasaray'ın da Kayseri karşısında futbol yine izindeydi. Maçın sonucu her şeyin üzerini örterken, eski Galatasaray'ın mumla arandığı gerçeği yadsınamaz. Ayak sesleri önceden duyulursa, olası kayıplara karşı kulak kabartmak daha anlamlı olur.

***

Beşiktaş'ın Konya karşısındaki galibiyetinin ilk kez anlamlı bir mücadeleye soyunan Orkun Kökçü'yle yakın ilişkisi var. O zaman sormak lazım, "sezen başından beri neredeydin?" Vefasına saygı duyduğum Beşiktaş taraftarı kendi kalecisine yuh çekeceğine, bu takımın gerçek kaptanı Mert Günok'a yapılan haksızlığa tepki göstermesi daha anlamlı bir duruş olurdu.

***

Türk futbolunda karakter tahlili için test yapılsa, her pozisyonda kendini yere atan birçok futbolcuyla, topu oyunda tutma süresini gittikçe azaltan hakemler o testi geçemez. Birçokları yaptıklarının arkasına geçip "bizden ne istiyorsunuz?" der. Biz de deriz ki, "adam gibi oynayın, adam gibi maç yönetin!" Giderek birbirine benzeyenler gülüp geçerler. O yüzden bizler de onları izleme biçimini değiştiriyoruz.