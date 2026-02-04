Dünyayı yönettiklerini zanneden ahlaksızların küçücük kız çocuklarına neler yaptıklarını izlerken, "bunlar insan olamaz" diyoruz. Ama insan denen canlının gerektiğinde ne kadar korkunç olduğunu bebekler katledilirken de gördük. Şimdiki dünya; Epstein ve müritleri sayesinde sapkınlığın dünyası oldu. Yayınlanan belgeler de alçakların sonu oldu. Çünkü hepsinin gerçek isimleri var artık; "pedofili!"

***

O kız çocuklarının çoğu kaçırılan ya da bir şekilde kandırılan çocuklar. Bunların peşine takılanlar da genellikle kalbi kasıklarında atan zengin züppeler! Elon Musk, Bill Gates. Bill Clinton, unvanları elinden alınan İngiliz Kraliyet ailesinin eski prensi Andrew gibi isimlerin hepsi bu ahlaksız eylemlerin içinde! Ve onların üstüne yapışan yeni bir unvanları var artık; "pedofili!"

***

Sapkın Epstein'in belgeselini ilk olarak pandemi döneminde izledim ve defalarca yazdım. Bu sübyancı sadece dostlarına ve yakınlarına değil, Amerika'daki görevli savcılara ve yetkililere de Fransa'dan getirttiği minicik kız çocuklarını "fuhuş armağanı" olarak sunmuştu. Meslek onurunu satanlar böyle hediyelerle (!) kendisini yasalar önünde korusunlar diye. Bugün silahla kabadayılık yapan Trump, böyle bir şerefsizin sırtını kollamak için onun davasına bakan savcıyı Çalışma Bakanı yaptı. Bu olay bile Trump'ın Epstein meselesinde nerede durduğunun delilidir!

***

Çin atasözü. "Sanıkların ikisi de zenginse davaya bakan hakim istifa eder. Biri zengin diğeri fakirse davayı zengin kazanır. İkisi de fakirse adalet yerini bulur." Sadece Çin'de değil bütün dünyada işleyen kural budur. Sapkın milyarder Epstein, aşağılık eylemlerine karşılık parasıyla adaletin önüne geçti ama hayatın final sahnesi bir hapishane odasında "ilahi adaletle" acı biçimde son buldu. Dilini de kestiler nefesini de!

***

Mesele yeni başlıyor. Fuhuş partilerinde kullanılan o küçücük kız çocukları ne zengin piçlerin ne de parasından başka bir şeyi olmayan soysuzların dengidir. Ama bu hikayedeki asıl mesele; "bunlar Gazze bebeklerinin ve çocuklarının ilahi cengidir!"

***

Uçak gemisini Gazze'deki bebeklerin üzerine sürenlerin, "dünya nüfusu gerektiğinden fazla" diye ölümcül virüslerini piyasaya sürenlerin, ellerindeki teknolojiyle Allah'ı inkar edenlerin, katlettikleri bebeklerin bedelini ödemeden bu dünyayı terk etmeyeceklerini bilmeleri gerekirdi.

Zengin ve yoksul!

İnsan olanın ruhunda, yoksulluğa dayanma gücü vardır. O yüzden yoksulluğun şerefli bir yanı vardır. Zengin olmak bazen çok kolaydır. Önemli olan o zenginliği nasıl kullandığındır. İNSANLARI KULLANAN ZENGİNLİĞİN, İNSANLIK KATINDA ÇÖP KADAR DEĞERİ YOKTUR. AMA KAZANDIĞI PARAYI İNSANLIK İÇİN KULLANAN BİR YOKSULUN ZENGİNLİĞİ TARİHİN ALNINA YAZILIR.