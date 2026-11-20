silahlı adamların ekranda, sosyal medyada star olduğu bir düzenden, eli çiçekli delikanlı modelleri mi bekleniyor? Ekin, tohumları ekin!Çekin, yalandan gerçek hikayeleri televizyon dizisi olarak çekin ama çocuklardan elinizi eteğinizi çekin.

Saklı sandıklara soluk fotoğrafları miras bırakanlarla çocukları yakanlar arasında sadece zaman farkı değil insanlık farkı vardır. Bugünün çocukları yarın emanetlerini geri almaya gelecek. Onlara sevgi dolu çocuk bahçeleri mi bırakacağız, yapay zekanın ürettiği buzul yalnızlıklar ve kötülüğe gösterilen itibar mı? Kimse için bir şey yapmamış olmak en değerli miras mı yani?

Umutlar yaş öksürükler kuru. Tuzu kuru olanların insanlıkla pek ilgisi yok zaten. Parası olmayana fırında ekmek asılır, uyuşturucu kaçakçıları, kara para kasaları yürürken bile kasım kasım kasılır. O yüzden hırsıza, zorbaya karşı kılını kıpırdatmayanın çocuğuna bırakacağı miras bellidir. "Biz yaşarken de ölüydük oğul!"

İnsanlar güzel uyurdu evlerinde, sosyal medya denen meret girmemiş odalara, baronlar düzene hakim olmamış, vicdanlar körelmemişti daha.Tadına doyum olmazdı meyveli kuru yemişli aile için sohbetlerin. Dedeler duvarlara onurlu resimleri miras bırakırdı siyah beyaz.

Hüzünler çoğalıyorsa yaşlandığımızı da anlıyoruz güzel şeylerin azaldığını da. Adımıza bir dua mırıldanan birileri vardır elbet. Ölmeden önce görmek istediklerimiz genelde gençlikte kalanlar. Ama kalbimizi en çok şimdiki zaman kırıyor. İnsanların bu kadar zalim ve acımasız olduğu gerçeğini hayal bile edemezken!

Hepimiz bu dünyaya kendimizi hatırlatacak bir şeyler bırakmakla yükümlüyüz. Bir işaret bir iz, her şeyden önemlisi temiz bir isim. Ölene kadar herkes hayatının sahibidir. O yüzden misafir adabını yitirmemek gerekirken bu kadar paralanmaya gerek yok.

Kimileri başka çocukların hakkını yiyerek çocuklarına şerefsiz bir isim bırakmayı amaç edinmiş, kimileri sadece para saymayı ve yere düşenin üzerine basmayı. Müzik dünyasında alacaklı olduğum gözü doymamış insan çok, her birine karşı haklarım Allah katında saklı.

Ardımda bini aşkın şarkı bıraktım da her şeye rağmen geride "bir özür borcum" bile olmayan insanlar bırakmak istiyorum. Herkesin miras anlayışı farklı!

Mutluluk Takvimi

Evde ekmeğini kendin yap.

Her şeyi vicdanınla sorgula.

Pratik ve ucuz yemek icat et.

Sarılır geceler

Gözlerimize

Karanlıklar basar

Yüreğimize

Kanımız desendir

Elbisemize

Bizi yaşamadan

Solduranlar var

Her gece basarlar

Düşlerimizi

Bir anda keserler

Yollarımızı

Arkadan bağlayıp

Ellerimizi

Bizi yaşamadan

Öldürenler var

Hakkı YALÇIN

Teknolojik trenlerin freni tutmadığı için çocuklar birer birer eziliyor!

Zengin ve yoksul!

Yoksullar etini dişine takıyor, zenginler dişine mücevher takıyor. Yoksulların yarından ödü patlıyor, zenginler vur patlasın çal oynasın. Yoksulların hakkını araması, astımlı birinin mızıka çalması, zenginlerin hakkını araması bando takımı.Yoksulların iki eli iki dizinde, zenginlerin iki eli hala yoksulların cebinde. Yoksullar güvercinlere yem atıyor, zenginler kaz gelecek ortamda tavukları sebil ediyor.