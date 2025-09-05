Kaç yaşında olursak olalım kendimizi ölüme genç hissederiz. Ama güzel insanları kaybettiğimiz zaman acıyı katlamalı hissederiz. Ölümlerin sıradanlaştığı bir ülkede çocukların ihtiyar olduğu bir zaman diliminden geçerken, onlara kendi çocukluğumuzun masallarını anlatır, gaz lambalı aydınlık maziden bahsederiz.

***

Siyasetle ilgimiz yoktur, kara kara düşünürken bile mavilerimiz vardır. Yalanı sevmeyiz, aklını kullanmayı marifet sayanlara inat delilere hayranlığımız vardır. Kaybettiğimiz zamanları güzelliklerle dolduracağımızı umut ederiz. İnsanlık için yapılan tüm tanımların para için yapılmayan güzelliklerle kardeş olduğunu biliriz. Sosyal medyayla da ilgimiz yoktur hala postacılardan mektup bekleriz.

***

Bilgisayar klavyesinin klozetten 400 kat daha kirli olduğu bir teknolojik dünyada, yüreklerdeki kir oranını da biliriz. Dilimizle kapattığımız zarflar gelir gözlerimizin önüne, "dünya ne kadar temizmiş" deriz. Uyuşturucu yazın ganimetini sokaklarda toplamıştır da şimdi okul önlerinde açılacak tezgahlar vardır. Analara babalara "bu mücadele çocuklarınızı sineklerden korumak için cibinlik koymaya benzemiyor" diye mesaj göndeririz.

***

Kimsenin kayığına binmeyiz, hayat denizinde küreklerimizi kendimiz çekeriz. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diyen çakalların ne mal olduklarını biliriz. Düşenlerin üzerine basanlar yükselirken, "insanlar nasıl bu kadar kötü olabilir?" diye içimiz içimizi yer. Yangın olur biz yangına gideriz, nasılsa arayanımız soranımız yoktur, bakarsınız kim vurduya da gideriz.

***

İnsanlık katında adaletsizliğin ve haksızlığın yükü ağırdır ama haram kazanmayı sanat sayanların vicdanları sağırdır. Güzel insanların kara kutusu olan vicdan, zalimlerin para kutusu olmuştur. Kasalar dolmuş beyinler boşalmıştır. Kimsenin helalinden kazanılmış malında mülkünde gözümüz yoktur ama insanların kanını emenlere sözümüz çoktur. Paranın değil ilahi duyguların özne olacağı bir dünya hayalimiz vardı güme gitmiştir. Alışkanlık işte, eski fotoğraflarda bile hala bıraktığımız yerdeyiz.

***

Bizleri son olarak kaderimizin ağlarını toplarken görmüşler. Merak etmesinler ölümü bile gözlerinden öperiz.

5 EYLÜL 2025

Mutluluk Takvimi

Yaşlı insana öncelik tanı.

Suyu boş yere harcama.

Hiç kimseyi yolda bırakma.

Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

Gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine

Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN

Hey gidi daktilo tuşları, o güzelim gazeteciliğin onurlu kuşları.

Ağlamak yok!

Bütün çocuklar bu dünyadan alacaklıdır, en çok da büyüklerden! O büyükler ya kendi çocukluklarından intikam alıyorlardır ya şimdiki çocuklardan! Çocuk sevdasına mahsuben yaptığım sorgulamaların bende yarattığı kaygı büyük. O yüzden hayata bilet kesen bir kondüktöre geçenlerde sordum. "Çocukların aydınlık yarınları için hiç bilet kaldı mı?" Hiç düşünmeden "hayır" dedi, "hepsini infaz memurları aldı."

Not: Tuttukları takımların transfer haberlerinin derdine düşenler, "sana mı düştü lan bizim çocukların derdi?" demek hakkına sahiptir!