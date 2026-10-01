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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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hakki.yalcin@takvim.com.tr

Hiçlik böyle şey!

Eklenme Tarihi 01 Ekim 2026

DALGIN duran bir arkadaşınıza "ne düşünüyorsun?" diye sorduğunuzda size "hiç" diye cevap verse de o arkadaşınız belki dünya kadar derdin içindedir. 'Hiç' cevabının içi bazen çok doludur. Ve bir kelimenin çok daha fazlasını içerir.

O arkadaşınızı karşınıza oturtup içindekileri dökmesine yardımcı olun. Yoksa siz de onun gözünde gün gelir "hiç" olursunuz!

Bazı sorulara vicdanlar cevap verir. Hayatınız boyunca sokaktaki yaşlı kadından kaç kez mendil aldınız? Kaç çocuğu giydirdiniz hiç karşılık beklemeden?

Bir kedi yavrusunu patilerinden tutup evinize getirdiniz mi hiç? Avuçlarınızdan su içirdiniz mi bir sokak köpeğine? Hazır betonu mu tercih ettiniz, yoksa kendiniz mi karıştırdınız çimento, kum ve suyu? Taze balığı size ayırdığı için delikanlı saydığınız balıkçıya başkalarına bayat balık sattığı için tepki gösterdiniz mi? Para için yapılmadık soysuzluk bırakmayan birini tanıyorsanız, hala ilişkiniz devam ediyor mu?

Aç insanlar için empati yaptınız mı hiç? İnsanlara nüfus cüzdanına bakmadan saygı göstermeyi öğrendiniz mi? Hayatı omuzlarından mı tuttunuz paçasından mı? Kaç kez suya sabuna dokundunuz? Sırf sizin gibi düşünüyor diye bir ahlaksıza göz yumdunuz mu?

Kana susayan katiller için 'çeşme' yapılmasına itirazınız vardır eminim. Peki, 'hiç' kan verdiniz mi? Çocukların ocağına incir ağacı dikilirken, sizler 'hiç' karşılık beklemeden birilerinin söküğünü diktiniz mi? Küresel ısınma sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yalanlara karşı sigortanız mı var, gerçeklerle davalı mısınız? İzlediğiniz bir filmin kimin tarafından üretildiğine göz attınız mı? Dinlediğiniz şarkıcının dilindeki edepsizlik hoşuna gittiyse, çocuklar zehirlenirken, uyuşturucu çapını genişletirken, bu meseleler sizin tepki alanınıza girdi mi hiç?

Bir insanı öldükten sonra yaşatacak olan en anlamlı eser ismidir. Herkesi kendi mezarına götürür hayat. Bilelim ki mahşer de var. O yüzden ölüm kapımızı çaldığı zaman insanlığımız olsun ayakta kalan! Yoksa tabut açıldığında hiçbir şey çıkmaz içinden. Eğer bir parça sevgi biraz umut kaldıysa içinizde, herkese dağıtın. Kalmadıysa mahşere randevu verebilirsiniz. O yüzden acele etmenize "hiç" gerek yok!

MUTLULUK TAKVİMİ

Bir yabancının hayatına dokun.
Kitapla beslen.
Sadece güzel insanı hatırla.


Hiç kimse senin gibi

Vedasız terk etmedi

Hiçbir ayrılık beni

Böyle deli etmedi

Senin yokluğun olmaz

Sen yokken aşk bitmedi
Ne yeminler etmiştim

Unutmaya yetmedi

Demek ki çok sevmişim

Sevdamın gözü kara

Yoksa niye kanasın

Durup durup bu yara

Hakkı YALÇIN

Yoksullar ölmemek için yaşıyor, zenginler yaşlanmamak için

Çelişki!

Zenginliğin zarafeti vardı eskiden. Zenginlik kolaylaşınca yürek zenginliği tarihe karıştı. Buna teknolojik sihir diyenler de var. Nostaljiyle yaşayan, onurlu yoksulların her türlü şartta yalana ve harama karnı toktur. Ama hayvanlarda olmadığı varsayılan Allah korkusu hala çetrefilli yollardan milyonlarına milyon katmak isteyenlerde yoktur. Onurlu yoksulların çaresizliği bile onlar için para ediyorsa bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur. Yapsak ne olacak!

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