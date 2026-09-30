Zenginliğin ahlak yasası kaç paraya sahip olduğunla değil, o paraya nasıl sahip olduğunla bağlantılıdır. O yüzden hırsızları, arsızları ve kolay zengin olanları hiçbir onurlu yoksulun bağışlaması mümkün değil. Zenginin de yoksulun da onursuzuyla işimiz yok zaten!

Dünya her şeyi tüketirken, tüketim mekanizması öncelikle toplumu ayakta tutan değerleri ve ahlakı yok etmekle işe koyulur. Kimseye ahlakı dayatamazsınız, ahlak insanda doğuştan var olan bir şeydir. Ahlaksız paranın ahlaksız insanlarla kan bağının sırrı da budur.

Haram paranın cazibesi çok renklidir, kimseye zahmet vermez. O yüzden oturdukları yerden birilerine sular seller gibi akar. Sükseli yatlar da doğaldır ki görkemli koylara bakar!

Oysa dik durmak insanın omurgasıdır. Gariban evlerde sefaletin bin türlü hali vardır da onurlu insanların kimsenin lokmasında gözleri yoktur. Onların bu şartlarda hayatını sürdürmesi bir sanattır; acılar sanatı. O yoksul insanlar yaralarına ıslanmış ekmek sarar, 'bal tutan parmağını yalar' diyen haram zenginleri on birinci parmağını arar. Karnı aç olanı doyurmak kolaydır da gözü aç olanı asla!

Bizler evine ekmek götürebilmek için ceketini satanı da gördük para için ruhunu satanı da. Bu dünyanın; kalbi zengin insanlarla parasından başka hiçbir şeyi olmayan zengin züppeler arasındaki mücadele olduğunu o zamanlar öğrendik. Ve hep güzel insanları sevdik.

Kötülüğün yoluna baş koyanların, iyiliğin yoluna taş koymasından sonra oldu ne olduysa! Para dolaşımı kan dolaşımından değerli oldu. Eskiden ayıp olanlar şimdi gurur. Allah'ın yasaları bile inkar edilirken, 'kul hakkı yemek günahtır' gerçeği de tarihe karıştı.

Gökyüzünün gözü üzerimizdeyken son ödeme tarihi kesinleşmiş birer fani olduğumuzu unutmayız. Bu dünyaya kendimizi hatırlatacak güzel şeyler bırakmakla yükümlü hissederiz kendimizi ve adaletin ve asaletin karşısında eğiliriz paranın değil.

Biraz eski moda biraz da yaşayan ölü sayıldığımız için yeni dünya düzeninde hükmümüz yoktur. Varsın olmasın! Paraya kuyruk sallayanlar itibar görüyorsa, hayat forsalarının esamesi okunmaz. Varsın okunmasın.

Haram zengini olup servetine servet katacağına onurlu bir hayatta etini dişine tak ve gökyüzüne bak. Senin duyduğun ilahi huzur bunların hiçbirinde yok. İnsan olana bu yeter!

MUTLULUK TAKVİMİ

Vicdan yoksa hiçbir şey yoktur.

Hırsıza itibar gösterme.

Popüler değil saygın ol.



Nefes alamıyoruz

Acıyla kaynaşmaktan

Görmüyor ki gözleri

Parayla oynaşmaktan

Hep para pul hep şöhret

Tüm varınız yoğunuz

Aynalara baksaydı

Utanırdı çoğunuz

Selam söyleyin ölüme

Baş eğmedim zulüme

Bak nasıl da düştünüz

Bu garibin diline

Hakkı YALÇIN

Buluttan zarfları kuşlar icat etti, o mektupları taşıyan postacılar şahidim.

İLHAM KAYNAĞI

Televizyon dizilerinde erkeklik; elde silahlar ve şiddetle tanımlanırken, öyle bir erkeklik üretimi istendi çünkü. Bu dizilerden birinde bir sahne hatırlıyorum. Kucağında bebeğiyle gözü bağlı bir kadın, etrafında silahlı dört erkek. Böyle sahnelerin çocuklara verdiği ilhamı kimse inkar edemez!

O yüzden diyorum ki; 'böyle sahneler öğrencileri ve öğretmeni öldüren çocukların eline silahı tutuşturmuş olamaz mı? Ve bunların araştırmasını yapmak gerekmez mi?'