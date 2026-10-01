“Ölmek istemiyorum” diyen talasemi hastası Hamid'in biyolojik babası kim? Müge Anlı'da ortaya çıkan sırlar: "Tire'de herkes biliyordu"
Doğuştan talasemi hastası olan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını aradığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında yeni gelişmeler yaşandı. Annesinin, "Kanın bozuk, talasemisin" diyerek kandırmaya çalıştığı gencin, babasını aradığı için dayısı tarafından araçla ezilmek istendiği ve ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.
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