KÖYDE 'SARIŞIN BEKAR' İDDİASI VE KUŞADASI GİZEMİ

Canlı yayında sadece aile yakınları değil, Nihal Beyit'in yaşadığı köyden görgü tanıkları da sessizliğini bozdu. Annenin sık sık Kuşadası'na gittiği dedikodularının köyde yayıldığını belirten köylüler, Nihal Beyit'in o dönem köyde tanınan bekar ve sarışın bir kişiyle görüştüğünü öne sürdü. İddiaların odağındaki kişiyi bildiğini söyleyen Hamid ise geçmişte ailesinin bu konuları kendi aralarında konuşurken duyduğunu, "Evimiz iki katlıydı, onlar üst katta konuşurken biz merdivende oturduğumuz için her şeyi duyardık" sözleriyle aktardı.