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“Ölmek istemiyorum” diyen talasemi hastası Hamid'in biyolojik babası kim? Müge Anlı'da ortaya çıkan sırlar: "Tire'de herkes biliyordu"

Doğuştan talasemi hastası olan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını aradığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında yeni gelişmeler yaşandı. Annesinin, "Kanın bozuk, talasemisin" diyerek kandırmaya çalıştığı gencin, babasını aradığı için dayısı tarafından araçla ezilmek istendiği ve ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

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Hamid’in Yaşam Mücadelesi ve Şok Eden Aile Sırları

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 yaşındaki talasemi (Akdeniz anemisi) hastası Hamid Yorulmaz'ın yaşam mücadelesi Türkiye'yi ekrana kilitledi. Sağlığına kavuşabilmek ve sürekli kan nakli almaktan kurtulmak için ilik nakli olması gereken Hamid, yıllarca babası bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını yapılan DNA testiyle öğrendi. Gerçek babasının kimliğini öğrenmek ve hayata tutunmak için stüdyoya çıkan genç adamın dosyası açıldıkça, aile içindeki karanlık sırlar ve şok edici iddialar peş peşe gün yüzüne çıktı.

Görgü Tanıkları Tire’deki Gerçekleri Anlattı

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU: "TİRE'DE HERKES BİLİYORDU"

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını aradığı dosyada, program ekibine açıklama yapan görgü tanıkları geçmişe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hamid Yorulmaz'ı büyüten baba Mehmet Sağbaş'ın "Gerçeği Hamid'in dayısının ayrıldığı eski eşi ve onun erkek kardeşi bilir. Beni karımla ilgili uyarmıştı" sözleri üzerine harekete geçen program ekibi Hatice Hanım ve onun ağabeyi Sezgin Bey'e ulaştı.

Sezgin Bey’den Geçmişe Dair Çarpıcı Açıklamalar

Hatice Hanım "Ben bilmiyorum" diyerek konuyu kapatırken ağabeyi Sezgin Bey, geçmişe dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hamid’in Annesi Hakkında Şok İddialar

Hamid'in annesi Nihal Beyit'in geçmişte kafelerde başka isimlerle görüştüğünü öne süren Sezgin Bey, "Tire küçük bir yer, bu durum herkes tarafından biliniyordu. Dayısı Mehmet Yorulmaz da ablası hakkında konuşulanları biliyordu, 'duymadım' demesin" ifadelerini kullandı.

Köydeki ’Sarışın Bekar’ ve Kuşadası Gizemi

KÖYDE 'SARIŞIN BEKAR' İDDİASI VE KUŞADASI GİZEMİ

Canlı yayında sadece aile yakınları değil, Nihal Beyit'in yaşadığı köyden görgü tanıkları da sessizliğini bozdu. Annenin sık sık Kuşadası'na gittiği dedikodularının köyde yayıldığını belirten köylüler, Nihal Beyit'in o dönem köyde tanınan bekar ve sarışın bir kişiyle görüştüğünü öne sürdü. İddiaların odağındaki kişiyi bildiğini söyleyen Hamid ise geçmişte ailesinin bu konuları kendi aralarında konuşurken duyduğunu, "Evimiz iki katlıydı, onlar üst katta konuşurken biz merdivende oturduğumuz için her şeyi duyardık" sözleriyle aktardı.

Hamid Yorulmaz’dan Çocukluk Travması İtirafı

"ANNEM BİZİ DÖVEREK TEHDİT EDERDİ"

Biyolojik babasını bulup hayata tutunmak isteyen Hamid Yorulmaz, çocukluğuna dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Annesinin kendilerini evde bırakıp başkalarıyla buluşmaya gittiğini öne süren talasemi hastası genç, "Babam işteyken annem bizi abimle eve bırakıp parka gider, birileriyle buluşurdu. Eve geldiğinde de 'Babanıza sakın söylemeyin' diyerek bizi döverdi. Biz bu durumu dedeme anlattık. Dedenin babamdan DNA testi istemesinin ve şüphelenmesinin arkasındaki asıl sebep de bu yaşananlardı" sözleriyle gerçeğin yıllar sonra nasıl ortaya çıktığını gözler önüne serdi.

Dayı Mehmet Yorulmaz Hakkındaki İddialar Çalkaladı
Video Oynatma İkonu Hamid Yorulmaz babasını bulup ameliyat olmak istiyor!

"GERÇEK BABAYI SADECE DAYISI BİLİR" İDDİASI

Canlı yayına damga vuran bir diğer gelişme ise dayı Mehmet Yorulmaz hakkındaki iddialar oldu. Aileye yakın isimlerin ifadelerine göre; anne Nihal Beyit'in geçmişteki tüm ilişkilerine tanık olan dayı Mehmet Yorulmaz'ın, biyolojik babanın kimliğini aslında çok iyi bildiği öne sürüldü. Ancak Hamid, gerçeği öğrenmek için mücadele ederken dayısı tarafından "Konuşmasınlar, isim vermesinler" şeklinde tehdit edildiklerini ve can güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle baskı gördüğünü açıkladı.

Köylülerin İşaret Ettiği İsim Canlı Yayında

KÖYLÜLERİN İŞARET ETTİĞİ İSİM CANLI YAYINDA: "DNA TESTİNE HAZIRIM!"

Programın ilerleyen dakikalarında ise dikkat çeken bir telefon bağlantısı yaşandı. Köydeki "sarışın bekar" iddiaları üzerine, geçmişte anne Nihal Beyit ile adı anılan Muammer Bey canlı yayına telefonla bağlandı.

Muammer Bey: ’DNA Testine Hazırım’

Gençlik yıllarında sevgili olduklarını ancak ailesinin vermediğini açıklayan Muammer Bey, "Biz evlenmeden önce sevgiliydik, kızken istedik ama vermediler. Ondan sonra benim ilişkim tamamen bitti. Kendisiyle evlendikten sonra hiçbir görüşmem olmadı. Ancak ben vicdanen her şeye açığım, isteniyorsa gelip DNA testi yaptırmaya hazırım" dedi. Yapılan incelemelerde Muammer Bey ile olan birlikteliğin Hamid'in doğum tarihinden önceye denk geldiği anlaşıldı.

Dayısından Hamid’e Araçla Tehdit İddiası

KAN DONDURAN TEHDİT: "DAYISI ARABAYLA EZMEK İSTEDİ!"

Hamid Yorulmaz'a yardım eden ve stüdyoya çıkmasını sağlayan hayırsever vatandaş canlı yayına bağlanarak stüdyodakileri dehşete düşüren iddialarda bulundu. Hamid'in babasını arama kararı almasının ardından dayısı Mehmet Yorulmaz tarafından dehşet saçan bir baskıya uğradığını belirten tanık, "Hamid hastaneden gelip 'Babamı bulacağım, Müge Anlı'ya çıkacağım' dedikten sonra dayısı arabayla önüne geçip onu tehdit etti, hatta araçla ezmek istedi. Hamid gece öldürüleceğim korkusuyla Urla'ya kaçtı. Can güvenliği olmadığı için onu Ankara'daki arkadaşının yanına ben gizlice sakladım, oradan programa getirdik" açıklamasında bulundu.

Anne Nihal Beyit’ten DNA Testine Şok Savunma

ANNEDEN AKILALMAZ SAVUNMA: "TALASEMİSİN, KANIN BOZUK DİYE DNA YANLIŞ ÇIKTI"

Görgü tanığının aktardığı bir diğer detay ise anne Nihal Beyit'in, babasını aramak isteyen oğlunu engellemek için öne sürdüğü iddia oldu. Annenin oğluna telefonda "Baban Mehmet'tir, ortalığı karıştırma. Dayın beni öldürür. Senin kanın bozuk, talasemi hastası olduğun için DNA testi yanlış çıktı" dediği ifade edildi.

Müge Anlı’dan Biyolojik Baba Çağrısı

Müge Anlı ise bu iddialara tepki göstererek, genç adamın ilik nakli olabilmesi ve hayatta kalabilmesi için biyolojik babanın bir an önce bulunması gerektiğini vurguladı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Buse Sarı
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