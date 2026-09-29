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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Bebek aşkı

Eklenme Tarihi 29 Eylül 2026

BİR bebeğe aşığım. Henüz 10 aylık. Çıkardığı sesler duyduğum en güzel melodi. Ondan yayılan koku dünyanın en özel parfümü. Bebek alfabesini yıllar önce çözdüm, o yüzden aramızda dil sorunu yok.

Küçücük eliyle parmağımı tutması bile benim için mucize. Oturduğu yerde babasıyla birlikte arada bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Bütün insanlara gülümsüyor, insanlar da ona. Onu kucağıma aldığım zaman dünya derdiyle bütün ilişkim kesiliyor.

Geçen hafta ilk kez ayağa kalkarken verdiği mücadeleye baktım. Allah'ın muhteşem eseridir bebekler. O bebeğin bugünleri ve yarınları için dua ederken, bütün bebekleri katıyorum dualarımın içine. Onlar yaprağa düşmüş bir yağmur tanesi kadar savunmasız ama bir o kadar da duyarlı ve güçlü.

Birkaç yıl önce bir görüntü izlemiştim, 80 yaşın üzerindeki adam hastanede gözleri kapalı biçimde serumla besleniyordu. Sol yanındaki küçük yatakta minicik bir bebek vardı da bebek sol eliyle biberon emerken, sağ eli yaşlı adamın sol eline uzanmıştı. 80 yıllık zaman aralığına rağmen sevgi dolu parmakların muhteşem dansı. Çünkü doğası gereği insanlığın elinden tutar hayat.

Kanını içine akıtan yaradır bebek ölümlerine suskun kalmak. Gazze'deki bebekleri ne çabuk unuttuk. Adı bile konmamış, bir damla süt emmemiş bebeklerin üzerine bomba yağdıran kansızlara nasıl suskun kalınıyor, niye bir kelime edilmiyor? İsrail'in kavalcıları oldukları için mi yoksa?

Yabancı şarkıcılara bakıyorum da konser gelirlerini Filistin'e bağışlıyor, bizim şehvetli ve şöhretli kadınlar, popüler ağalar sosyal medyada caka satıyor. Onlar birbirinin avantasına arka çıkarken, konserlerde onlar için ayılıp bayılanlar sağ olsun!

Seslerinin yetmediği yerlere fotoğraflarını gönderen Filistin'deki bebeklerin kanat izlerini görmeyenler, aynaya baksa da kendini göremez zaten!

Bebeklerin gözleri umudun rengidir, o yüzden onlar insanlığın göz bebeğidir. Bu karanlık dünyada bütün bebekler aydınlığı biriktiriyor yarınlar için.

Bizler de eğer büyüksek ve insansak, onlara güzel bir dünya bırakmaya mecburuz. O yüzden sadece ellerinden değil yüreklerinden de tutmalıyız. Ve her ne pahasına olursa olsun onların saflarını tutmalıyız!

Mutluluk Takvimi

Bebekleri öpme, virüs var!

Kuş satın al özgür bırak.

Sahaflara git.


Bu gece benim için

Yollara çık ve yürü

Anılara gülümse

Yangın ve kül kardeştir

Eğer için yanarsa

Gözyaşı kalbe damlar

Ağlamaktan utanma

Ateş ve su kardeştir

Ben seni hiç terk etmedim

Seven kalbim öyle diyor

Bıraktığın yerden seni

Sevmeye devam ediyor

Hakkı YALÇIN

Eski dostlar için bizde hala bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.

Tutulmamış Yaslar
Tiyatronun bende özel bir yeri var. Çünkü gerçek sanatın arenası tiyatro. Perşembe akşamı "Tutulmamış Yaslar" adlı oyun İstanbul PAX Sahnede prömiyer yapıyor ve ben de oradayım. Oyuncular Onur Asil Ocak ve Mısra Tüfek.

Onur Asil Ocak usta bir oyuncu ve tiyatro yazarı. Mısra Tüfek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ana Sanat Dalı'ndan mezun. Oyuncu olarak En çok ilgi gören dizisi de "Kızıl Goncalar."

Mısra'nın da bende özel bir yeri var. 1985 yılında Sivas'ta askerlik yaparken babası Güner Tüfek'le tanışmıştım bana çok yardımı dokunmuştu. Hala görüşüyorum. O yüzden babasının kızının böyle bir gününde yanında olmak benim için gururdur.

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