Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası "GİF 26" sezonunu düzenlenen törenle tanıtıldı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran, AK Parti MYK Üyesi Mahir Ünal, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve çok sayıda davetli katıldı.

***

Faaliyetlerin öznesi; genç kadınların potansiyellerini keşfettikleri, üretimle büyüdükleri ve birbirlerinden güç aldığı "kız kardeşlik ekosistemi" olarak konumlanıyor. GİF öğrencilerinin müzik dinletisiyle renklenen törende, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserlerin sergilenmesi ve yeni sezonda yapılması planlanan atölye, eğitim ve gönüllülük.

***

"Genç kızlarımızı desteklemek Türkiye'nin geleceğini inşa etmektir" diyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, 30 yıl önce başlanan yolculukta gidilen yolun hangi noktaya taşındığını anlattı.

***

GİF'in doğuşunu "bir hatırlama alanı" olarak tanımlayan, GİF'in hareketli resim anlamına geldiğini ve bu ismin ardında "gençliğin enerjisini değişim arayışını, iyiliği çoğaltma isteğini taşıyan bir anlamın gizli olduğunu" belirten TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Esra Albayrak da güzel işlerin hala değer taşıdığının altını çizdi. 20'ye yakın GİF yerleşkesinde ekosistemin daha da güçlendirilmesi hedeflenirken.

***

Magazin çöplüğünde genç kızlarımız harcanırken, gençlerin direncini arttıracak ve hayata asalet katacak böyle yapılanmanın anlamı büyük. Ahlaksızlığın ve kolay kazancın cilalandığı bir ülkede genç kızlara sahip çıkmanın kutsal bir yanı var. Onların üretimine yön vermek aslında tüketilmelerinin önüne geçmek demek.

***

Herkes bu dünyaya bir iz bırakmak için gelir. O genç kızlara açılan böyle bir kapının önünde ömürlük kariyer ve onurlu bir hayatın anonsu var. O gençlerin içinden kim bilir kaç insan çıkacak, geleceğe adını yazdıran!

Pencere kenarındaki çiçekleri sularken gözlerdeki ıslak yalnızlıktır umut. O umudu yeşertenler, iyiliği çoğaltmak için böyle bir yapılanmaya kendilerini adayanlar bizim için insanlık yolcularıdır.

***

GİF; "hareketli resim" anlamına geliyorsa, bu konuda mücadele edenlerin cümlesinin resimlerini bizler de duvarımıza asar saygılarımızı sunarız.

VEZNEDAR RUHU

