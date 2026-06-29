İ L A N

T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/89 Esas

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Oklalı mahalle/köyü, cilt 34, hane 6'da nüfusa kayıtlı 365******42 TC kimlik numaralı Sabriye TAŞKIN'ın 29/08/1987 tarihinde vefat ettiği, mirasçısı olduğunu ileri sürenler varsa bu konudaki tüm belge ve delilleri ile bbirlikte 1'er ay ara ile 2 defa yayınlanacak olan bu ilanın son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde Mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nun 594. Maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02498731 #ilan.gov.tr