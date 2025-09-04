Cömertliğime mahsuben "sizin gibiler pek kalmadı" dedi, "vardır" dedim "onlar da misafirlerini bekliyordur!"
***Benimle yakınlığını kontrol etmeye özen gösterirken ne iş yaptığını sordum. "Meleklerim var" dedi, "arada bir şeytana pabucu ters giydiriyorlar!" Bir duygu derinliği içinde olduğu belliydi, başkalarının "deli" dediklerine ben her zaman "gerçek insan" derim. Ve beni doğrulayan bir cümle patlattı;
"gökyüzüne tırmanıyorum ama düz yolda yürüyenler kadar kolay düşmüyorum!"
***
***Sigaranın biri sönmeden diğerini yakıyordu da aldığım sigaranın üzerinde mülkiyetimi hissetmesin diye neden çok içtiğini soramadım.
Sanki beni okudu, "insanların sigaradan ucuz olduğu bir ülkede kendime mukayyet olamıyorum" dedi.
Kalbinden konuşan bir yabancıya "sen Tanrı misafirisin" dedim, yemesi için pizza sipariş edebileceğimi söyledim.
Garip şekilde "tokum" dedi.
Çocuklarımızın ömrünü domuz gibi yiyenleri düşündüm de adamın zarafetine hayran kaldım.
***"Nerede yaşıyorsun?" diye sordum, "buraya nereden geldiysem orada yaşıyorum!" diye cevap verdi. "Nereden geldin?" soruma yine yakışan bir cevap. "Kara topraktan!" Onda garip bir hüzün vardı, cebimden çıkardığım parayı uzattım "ben dilenci değilim" diye reddetti.
Vaktinin dolduğunu hissettim.
"Meleklerine benden selam söyle" dedim, "söylerim" dedi ve gitti.
***
Düşündüm de hayat böyle insanları çıkarsın karşımıza. Canlı kılığındaki leşleri, dost kılığındaki kalleşleri değil.
4 EYLÜL 2025
Mutluluk Takvimi
Umutsuzlukta olasılık üret.
Kendini tart.
Parası var diye kötü insanla işin olmasın.
Kibar ol.
Tek kişilik bir aşk var
Kırılmış aynalarda
Seni tanıyan nasıl
Sensiz kalabilir ki
Seven yürek gitse de
Gözü arkada kalır
Bir veda senden nasıl
Güzel olabilir ki
İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat
Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat
Hakkı YALÇIN
Bu ülkenin kadınları erkeklerden daha yüreklidir. Genetik olarak.
Böyle babalar!
Bir baba 15 yaşındaki oğluna hayat üzerine nasihat veriyordu. "Yükselmek için asla alçalma oğlum. Onurlu hayat basamakları olmayan bir merdivendir." Çocuk kuşkuyla babasına baktı. "Peki merdivende basamak yoksa ben yukarı nasıl çıkacağım baba?" Alın terine saygıda kusur etmeyen, haksız kazanca zerre kadar tamah etmeyen baba gereken cevabı verdi. "Başkalarının sırtına basmadan yükselmeyi öğrendiğin zaman." Ne acıdır ki böyle babalar gittikçe azalıyor!