Ben hayatım boyunca çocukların tarafını tuttum, emanet aldığımız dünyayı o çocuklara en güzel şekilde teslim etmek borcumu unutmadım.

Onlara aydınlık yarınları, hukukun üstün olduğu, yasaların her bireye eşit davranması gereken ülke düzenini layık gördüm. O yüzden haksızlıklar dünyasında siyasetten uzak durmayı seçtim.

***

Nietzche'nin bir sözü vardır, "vay içinde vicdan taşıyanın haline!" Merhamet ve vicdan genetiktir.

Paraya tapan dost kılığındaki leşler bile o merhameti yok edemedi.

Sistem kötülüğün her halini enjekte ederken, korunmasız çocuklara sevgiyi saygıyı hatırlatmaya özen gösterdim. Eğitimdeki eşitsizliğe karşı durdum. Bozulan ve hatta yok olan ahlakı işaret ettim. Ahlak elden gittiyse elde bir şey kalmamıştır.

***

Sosyal medya mezbahalarındaki linç devriyeleri altın devrini yaşarken o trollerin oluşturduğu tehlikeden çocuklarımızı nasıl koruyacağız? İftira, muhbirlik almış başını gidiyor. Para bütün kötülükleri güçlendirirken, gençlerin uyuşturucuya alıştırıldığı, genç kızların "seks işçisi" olmaya iteklendiği bir düzenin, toplumun geleceğini nasıl çürüteceğini işaret ettim. Hiçbir yararı olmadı!

***

Benim dünya görüşüm insani duygular. Savaşlara karşı durdum.

Gazze'de açlıktan öldürülen çocuklar için haykırırken, benim ülkemde "sabah kahvaltısına ihtiyaç" duyan aç çocukları görmezlikten gelmedim.

"Açlıktan kim ölmüş" diyenlere, "onların açlıktan ölmesi gerekmiyor doymaları gerekiyor" diye seslendim.

Ama zalimliğin ve cehaletin kök saldığı topraklarda bunların da hükmü olmadı.

***

Amerika ve İsrail'in ülkemiz üzerinden oynadıkları oyunları işaret ettim. Suriye, Irak ve Libya gerçekleri önümde dururken, Trump ve Netanyahu gibi alçakların bu topraklarda gözü olduğunu ve ülkemizin de "sırada olduğu" gerçeğine dikkat çektim. Kimsenin ilgisini çekmedi.

Milyon dolarlık villalarda oturan adına "gazeteci" denen adamların sosyal medyada attıkları bir tweet insani cümlelerin yanında paha biçilmez olduysa, "bütün gazeteciler mal varlıklarını kamuya açıklasın da kimin ne mal olduklarını görelim" dedim. Herkesin arkası sağlamken, hiçbir yankı bulmadı.

***

Bu ülkede en kolay bulunan şey şöhret ve para! Popülerlik sevdalısı değilim, yayınlanmış bin tane şarkı yazdım, kıt kanaat yaşamayı seçtim.

Birçok spor kanalından yorumculuk teklifi aldım reddettim. Sosyal medyada kanal açmamı isteyenler oldu kabul etmedim.

Yeni moda terazilerde kötülüklerin ağır bastığı kefeler para ediyorsa, bizim nostaljik yazılarımızın ve dünya görüşümüzün hükmü yok. Varsın olmasın biz de buyuz!





YETER ARTIK!

Dünya görüşüm!

Herkes kendi çıkarlarının bekçisi olmuşken, herkes boy göstermek için sırada beklerken, "yeter artık" diyoruz "yüzler değişmeli." Tırışkadan nağmelerle yaşamak faslına varılmazsa, yeter artık sazlar değişmeli. Kadınları gözleriyle yiyenler çocuklara tecavüz etmek için fırsat kollarken, yeter artık gözler değişmeli.

Karalar, denizler, iklimler bile değişirken farkında mısınız bilmem ama sizler de değişmelisiniz!