HER yaz bitiminde geçmişin duygularına sığınıyorum. Çünkü yaz güneştir, aydınlıktır, yaz aşktır ayrılıktır. Her şeyden önemlisi insanların sırtındaki yükü boşaltan gariban mevsimidir. Eski yazların da yazıların da bende hüznü kalıcıdır. O yüzden kendimi tekrar etmek, ayak izlerimi de yürek izlerimi de takip ettiğim içindir.

Güneşin altında yatanlar gibi mısırlar da haşlanmıyorsa, doğan güne deniz kıyılarından başlanmıyor da ruhumuz üşümeye başlıyorsa. Göçe hazırlanıyorsa kuşlar ve mendil sallanıyorsa sıcak anılara. Yaz bitti demektir.

'Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak' dünyası yerini gelecek mevsimlerin sorgusuna bıraktıysa. Yapraklar kayık olmak için şimdiden adını yazdırıyorsa sonbahar yağmurlarına. Ve güneş yavaş yavaş erkenden gitmelere başladıysa evine. Yaz bitti demektir.

Hasat mevsimi geldiyse, yakılmaya başlanmışsa ayçiçeği tarlaları. Ağustos böceklerinin konserleri son bulmuş da karıncalar yiyecek stoklarının hesabındaysa. Kavunların karpuzların içi çürük çıkıyor da olgunlaşıyorsa narlar. Yaz bitti demektir.

Velilerin eğitim sıkıntıları dışa vuruyor da trafik karmaşasında gitgide yaşanmaz hale geliyorsa şehirler. Başımızda dolaşan "kara bulutlar" geleceği ablukaya almak için sıraya giriyorsa. Güneşin batışındaki sihri arıyorsa fotoğraflar ve şimdiden özleniyorsa o güzelim haziranlar temmuzlar. Kışın kapısını kırmak için sonbaharın ne kadar acele edeceğinin de bir güzel farkındaysak. Yaz bitti demektir.

Vitrinlerde yazlık giysilerin çürükleri "indirim" adı altında satılmaya başlandıysa. Sonbahar ve kış sezonları için 'etiketler' geçen yıla inat dörde beşe katlandıysa. Hayal edilenle kabul edilen arasındaki gerçekler kapıya dayandıysa. Yaz bitti demektir.

Kazanan zamandır kaybeden insan. Çınlıyorsa içimizdeki boşluk ve bir mevsim daha azalmışsa ömrümüzden. Ve umutları yitirdiğimiz anlaşılıyorsa önümüze konan gerçeklerden. Yaz bitti demektir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Yoksul çocuğun kitaplarını al.

Bugün birinin hayatında melek ol.

70'li yılların şarkılarını dinle

Bize düşen yıldızları

Gökyüzüne yamardık

Sevdalar kara tren

Bakıp bakıp ağlardık

Kuşlu zarflar içinde

Tebrik kartları yolda

Kahvenin telvesinde

Kısmet taşardı falda

Bir ıhlamur kokusu

Nerede o eski yazlar

Kulaklara küpeydi

İki kardeş kirazlar

Aşklar gelin çiçeği

O tatlı dilli zaman

Kağıt mendil bilmezdi

Yakası güllü zaman

Hakkı YALÇIN

Hayat bizler için hala pembe vapur o yüzden martıları unutmayız.

Cevapsız!

Gözlerini para bürüyenler için bu hayatta kimlik kazanmak önemli değildir. Nasılsa onlar 'hayali kimliklerle' bile bir koyup bin alıyor. Paranın oluşturduğu güç ve şartlar da onları el üstünde taşınır kılıyor! O yüzden hak yiyenlere sitemler okkalıdır. 'Havayı içinize çekiyor, ekmeği yiyor, suyu içiyorsunuz. Peki, sizlere bu dünyayı bahşeden Allah korkusundan niye bu kadar kolay vazgeçiyorsunuz?' Not: Cevap beklemeyin!