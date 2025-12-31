Güzel yıllardı. Cebindeki cüzdan yoksul olsa da herkesin kalbinde zengin bir vicdan vardı. İnsanlar merhametli, annelerin dualı gözleriyle çocuklarını sokaklarda oynamaya bıraktığı yıllar. Hukukun insan ayırmadığı, dürüstlüğün ve zarafetin yalanlara yenilmediği zamanlar. Ne kadınlar taciz edilirdi ne çocuklar katledilirdi böylesine! Bir çocuğun psikiyatr ve depresyon ilacıyla anılması ne mümkün! Tek kanallı bir televizyonun karşısında "yılbaşında ekrana kim çıkacak?" merakıyla, evlerin içinde kuruyemiş ve meyveyle karşılanan yeni yıl kutlamaları vardı. Komşu evlerden gelen insanlarla tombala oynamanın heyecanı ve her şeyden önemlisi huzur vardı.

***

Güzel yıllardı. Yoksul insanlar bile kapılarına gelen dilencileri "Tanrı misafiri" deyip masalarında ağırlardı. Acılar para etse o garibanların hepsi bugün milyonerdi. O namuslu insanlar hiçbir zaman haksız kazancın peşine takılmadılar. Komşunun karısına kızına yan gözle bakmadılar. Mahallede kötü alışkanlıkların palazlanmasına yol açacak bir ortam da bırakmadılar. Ne sokak çeteleri ne torbacılar. İnsanlarda adalet insanlarda zarafet vardı!

***

Güzel yıllardı. Genç kızların çeyiz sandıkları vardı, o kızlar toprak yollarda yürüyerek otobüs duraklarına giderken bile çamura batmazlardı. Duvarlarında beğendikleri artistlerin fotoğrafları olurdu. Delikanlılar yiğitti, ellerinden kitap düşmezdi de her biri yere düşeni kaldırırdı. Yaşlılar gülüşlerini asardı tersyüz edilmiş gömlek yakalarına, gençlerin fiyakalarına hoşgörüyle bakarlardı.

***

Güzel yıllardı. Gaz lambalarımız da vardı göz lambalarımız da. Derinden bakılırdı her meseleye. Ceketinin astarını değil insanlığını gösteren zenginler vardı. Ticaretin onuru ve haysiyeti vardı. Kokmuş kremalardan ve buzağı mamasından peynir yapılmaz, fırıncılar gramajdan çalmazdı. Kara para ne demek, esamesi bile okunmazdı.

***

Sonra bütün güzel resimler ateşe verildi, kötülüğün cümleleri iri harflerle yazıldı da kardeşliğin sessiz harfleri bile unutuldu. Ruhu olmayan teknolojiyle zengin olmak kolaylaşırken yürek zenginliği tarihe karıştı. Cep telefonlarıyla gelenekler de gitti güzellikler de. Alçaklık yükselen değer oldu kötülük şımartıldı. Hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu utanılacak gerçeklerin listesinden çıkarıldı. Cehalet ve saldırı kültürü gücünü gösterirken, trafik kabadayısı erkeklik moda oldu. Eski güzellikler şarkılarda filmlerde bile mumla aranırken saygı ve sevgi kayboldu. O yıllar da sadece hayal oldu!

***

Şimdi çiçeklerini sularken ağlayan yaşlı bir kadın, eskimiş paltosuyla dalgın yürüyen ama onurundan zerre kadar ödün vermeyen yaşlı bir adam görürseniz, bilin ki o zamanlardan kalmıştır. Kötü zamanın cazibesi onların asaletini ve merhametini ellerinden alamamıştır.

Sihirli lamba!

Yeni yılda bir dilek hakkım olsa, 70'li yılları geri getirecek sihirli bir lambam olsun isterdim. Şefkatin ve merhametin yok edildiği bir dünyada çocuklara en güzel hediyeyi böyle verirdim! Çocuklar ölmesin, savaşlar son bulsun. Amerika ve İsrail, Gazze'den defolsun. Haksızlığın defterini düreceğimiz, bütün çocuklar için motorları maviliklere süreceğimiz bir yıl olsun. Yüreği güzel insanlara sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz. Her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.