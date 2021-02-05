Bugünkü
Takvim
İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
  • 05 Şubat 2021, Cuma

Tırmanışı sürecek

OYUN başlangıcı istenilen düzeyde değildi Trabzonspor'un.
Denizlispor topa daha fazla sahip olan ve pozisyonlar bulan taraftı. Sagal'ın vurduğu topta Uğurcan başarılıydı. 15. dakikadan sonra ise bildiğimiz topa daha fazla sahip olan ve rakip alanda pozisyonlar bulan Trabzonspor'u izlemeye başladık. Oyunu kendi sahasında kabul eden Denizlispor çok adamla alan savunması yaparak boşluk vermemeye çalıştı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ve de Bakasetas aralarında uyumu gerçekleştirdiklerinde önde her maçta pozisyon zenginliği yaratma şansınız var.

YOĞUN BASKI KURDU
İLK yarıda Djaniny'nin bireysel becerilerinden başka üretken bir yapı ortaya çıkmadı.
İkinci yarı ise oyun tamamen Denizlispor alanında oynandı.
Rakip alanda çok yoğun bir baskı ve ardından Bakasetas ile gelen gol. Beşiktaş galibiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken zorlu bir maçın kazanılması önemliydi.
Görünen o ki Trabzonspor zirveye tırmanışını sürdürecektir.
Çünkü zaman lehine işliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Tırmanışı sürecek
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ