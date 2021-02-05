Tırmanışı sürecek

OYUN başlangıcı istenilen düzeyde değildi Trabzonspor'un.

Denizlispor topa daha fazla sahip olan ve pozisyonlar bulan taraftı. Sagal'ın vurduğu topta Uğurcan başarılıydı. 15. dakikadan sonra ise bildiğimiz topa daha fazla sahip olan ve rakip alanda pozisyonlar bulan Trabzonspor'u izlemeye başladık. Oyunu kendi sahasında kabul eden Denizlispor çok adamla alan savunması yaparak boşluk vermemeye çalıştı. Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ve de Bakasetas aralarında uyumu gerçekleştirdiklerinde önde her maçta pozisyon zenginliği yaratma şansınız var.

YOĞUN BASKI KURDU

İLK yarıda Djaniny'nin bireysel becerilerinden başka üretken bir yapı ortaya çıkmadı.

İkinci yarı ise oyun tamamen Denizlispor alanında oynandı.

Rakip alanda çok yoğun bir baskı ve ardından Bakasetas ile gelen gol. Beşiktaş galibiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken zorlu bir maçın kazanılması önemliydi.

Görünen o ki Trabzonspor zirveye tırmanışını sürdürecektir.

Çünkü zaman lehine işliyor.