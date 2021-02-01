Nwakaeme farkı
Abdulkadir Parmak'ın sakatlanması ve ardından oyuncu tercihleri orta alanda problem oluşturdu. Baker oyuna giren isim olurken, Flavio, Baker ve Berat ile oluşan bir orta saha meydana geldi. Abdullah Avcı'nın bu maçta oynatmak istediği bu sistem son derece doğruydu. Çünkü Baker oyuna girdikten sonra, üçlenen orta alan kurgusuyla Beşiktaş'ın en büyük zaaflarından birisi olan savunmasının arkasına atılan ataklar gelişti. İlk yarıda Djaniny'nin getirdiği topta Baker kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü atsa farklı bir süreç ortaya çıkabilirdi.
SERKAN'IN HATASI
İlk yarı yenilen gol, savunmanın sağ tarafındaki Serkan'ın yetersizliğinden kaynaklı. 1-0'dan sonra ise Beşiktaş'ın yakaladığı 2-3 gol pozisyonunda ise Uğurcan'ın mükemmel kurtarışları var. Orta alandaki yetersizliğe rağmen Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban'ın top saklama becerisiyle gelen golle Trabzonspor öne geçti. Bu sonuç Trabzonspor için önemli. Ama bu maçta konuşulması gereken bir isim var ki bu da Nwakaeme. Klasik müzikle Nwakaeme'nin top ayağına geldiğinde bizi başka yerlere sürükleyen bir isim. Trabzon'un her atağında var olan ve de ikinci golden önce yaptığı bireysel yeteneğiyle attığı gol, herhalde herkes tarafından takdir edilmeli.
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