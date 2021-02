Bu takıma saygı duyun

BAZI maçlar var ki; oynanan oyundan çok alacağınız puanlar öne çıkar. Aynen Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi...

3 puan Trabzonspor için çok şey ifade etmekte. Çünkü şu an zirve yarışının içinde olan bir takım. Malatyaspor gibi bir takıma karşı en önemli sorun sahanın Trabzonspor için büyük bir dezavantaj olmasıydı.

Çünkü Trabzonspor'un oynamak istediği sistemde topa sahip olma büyük önem taşımakta. Bu yüzden istenilen düzeyde bir oyun ortaya çıkmadı. Önde Nwakaeme-Ekuban topla buluştuklarında sürekli merkezi zorladılar. Djaniny de top almak için kenarlara çok fazla çıktığı için ilk yarıda gerekli üretkenlikten uzak bir yapı ortaya çıktı.

Yeni Malatyaspor'a ise duran top şansı çok fazla verildi.

İkinci devre ise oyunun Trabzon lehine dönmesini sağlayan iki an var...

Biri; Bakasetas'ın topu mükemmel alıp sağ ayağıyla Trabzonspor'u öne geçiren golü, diğeri de her geçen gün büyüyen ve takımın başarısında pay sahibi olan kaleci Uğurcan'ın mükemmel kurtardığı top...

Takım birlikteliğini sahaya yansıtan ve sonradan oyuna giren oyuncuların bile coşkuyla mücadele ettiği bu Trabzonspor'a saygı duymak gerekmekte.