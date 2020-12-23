Önemli olan 3 puandı

OYUNUN 73 dakikasında Trabzonsporlulara 'Beraberliğe razı mısınız?' diye sorsak, sanırım verecekleri yanıt 'Evet' olurdu. Çünkü oynanan oyun rakibi sadece karşılayan bir görüntüdeydi.

Maçı özet olarak yorumlarsak 3 oyuncu ile gelen, 3 puan olarak değerlendiririz. Kaleci Uğurcan, Edgar ve Vitor Hugo... Kaleci Uğurcan'ın özellikle maçın ikinci yarısında kurtardığı 3 net gol pozisyonu var. Vitor Hugo ve Edgar, savunma görevlerini eksiksiz yerine getiren ve birbirleriyle uyum içinde olan ikili.

Vitor Hugo ise hava toplarındaki üstünlüğünü duran toptan gelen attığı golle bir kez daha perçinledi. Oyunda üstünlüğü olan taraf Hatayspor'du...

MORAL KAZANDILAR

Abdulkadir Parmak, Baker ve Flavio, her üç oyuncu da maç süresince inanılmaz pas hataları yaptı. Ve de hücumda hiç etkinlikleri yoktu. Oynanan oyunda eksiklikler çok fazla olmasına rağmen alınan 3 puan önemli. Çünkü hafta sonu kendi sahasında Galatasaray maçı öncesi moral kazanmak çok önemliydi.