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  • 23 Şubat 2020, Pazar

Sörloth attı Uğurcan tuttu

DÜNKÜ derbi Trabzonspor'dan farklı olarak Beşiktaş'ın var olma maçıydı. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor için maçı yoktan var eden isim yine Sörloth'tu.
Norveçli kaptığı top sonrası gelişen atakta şık bir gol attı.
Fakat Trabzonspor'da golden sonra sorunlar ortaya çıktı.
Sturridge gibi sezon başından beri Trabzonspor'a hiçbir katkı yapmayan oyuncu ile başlamak bana göre son derece yanlış. 1-0 önde olan bir takım rakibe yüzde 70 top oynama şansı veriyorsa doğaldır ki sorunlar fazla olur. Yani önde top tutma becerisi olan ya da her gelen topu rakibe veren oyucuların olduğu bir yapı. Uğurcan Trabzonspor'u oyunda tutan ve de bu sezon geldiği yerde olmasını sağlayan en önemli isim. İkinci yarı baskı altında kalan Trabzonspor'un yine hücumda hiçbir etkinliği yoktu. Ekuban çok farklı bir isim ve oyuna girişi takımı hareketlendirdi.
Ganalı ikinci gol öncesi harika bir top getirdi ve Sörloth da maçın sonucu belirleyen isim oldu.
Atan ve tutanın performanslarıyla bugün gelinen nokta iyi değerlendirildi.

MAÇIN İYİSİ:SÖRLOTH&UĞURCAN
Biri attı. Diğeri tuttu. Fırtına kazandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: STURRIDGE
Fizik gücü çok yetersiz.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Sörloth attı Uğurcan tuttu
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