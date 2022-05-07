Nişan takıları kimde kalır?

ESKİ nişanlım takıları aldı, kayıplara karıştı. Kendisine ulaşamıyorum. Bunlar içinde aile yadigarı olanlar var. Bu konuda yasalar ne diyor?

Bu konuda kanun çok açık. Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122'nci Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, Türk Medeni Kanunu 120'nci Madde gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.



ESKİ eşim sosyal medyada hakkımda ağır şeyler yazdırmış. Bunun için ne yapabilirim?

Bunun için farklı yollar var. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereğince, öncelikle içerik sağlayıcısına (yazıyı yazana) veya yer sağlayıcısına (internet sitesine) başvurarak ilgili yazının yayından çıkarılmasını talep edebilirsiniz. Ya da sulh ceza mahkemesine başvurarak erişimin engellenmesini talep edebilirsiniz. Mahkeme kararını 24 saat içinde verecektir. Mahkeme, kararı, Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderir ve birlik de 24 saat içinde kararın gereğini yerine getirir.

Mahkeme erişimin engellenmesine karar verirse, ilgili yazı siteden kalkmayacak ancak Türkiye sınırları içinde bu yazıya ulaşmak imkansız hale gelecektir. Yine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak tedbiren içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda erişim sağlayıcılar tedbir talebini 24 saat içinde yerine getirir ve içeriğe erişim engellenir. Fakat bu engellemenin sürekli olmasını istiyorsanız yine 24 saat içinde sulh ceza hakimliğine de başvurmanız gerekir. Bu durumda hakim 48 saat içinde karar verir ve doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderir. Yoksa bu tedbir kararı kendiliğinden kalkar.