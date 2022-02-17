Mesaj içerikleri tespit edilemez

Eşimin aldattığından şüpheleniyorum. Sürekli birileriyle iletişim halinde. Kiminle, ne yazıştığını ispatlayabilir miyim?

Davalarda hiçbir şekilde geçmişe yönelik telefonların konuşma kayıtları temin edilememektedir. Gelen kayıtlar, konuşmanın ne olduğu ile ilgili değil, ayrıntılı fatura gibi, hangi saatte, hangi numarayla ne kadar süre konuşulduğu ya da mesajlaşıldığı gibi bilgilerden ibarettir. Yani bu yolla eşinizin kiminle konuştuğunu ve mesajlaştığını tespit edebilirsiniz fakat ne konuştuğunu ve mesaj içeriklerini tespit edemezsiniz.



Eki eşim bana çocuğu göstermiyor. Ne yapabilirim?

Mahkeme kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için icra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirsiniz.

Burada önemli olan, icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da olmasıdır.

Eğer eski eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, bu durumda mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz.