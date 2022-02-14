Hatalı tedaviye tazminat ödenir

BİR özel hastanede ameliyat oldum. Yürüme zorluğu oluştu. Hastaneye veya doktora mı dava açmalıyım?

Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır.

Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü, acı, ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilir.



EŞİMDEN ayrıldım. 2 çocuğum var. Eşimin benden gizlediği daire olduğunu öğrendim. Nafakamı artırmak için ne yapabilirim?

Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır.

Mahkeme, kararında, nafakanın yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak öder. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir.