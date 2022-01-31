Kimse resmi tatilde zorla çalıştırılamaz

Resmi tatil günlerinde çalıştırılıyorum. Kabul etmesem sorun olur mu?

Kural olarak ulusal, dini bayramlarda, resmi tatillerde işçinin tatil yapması esastır. Eğer kurum çalıştırmak istiyorsa, bu durumda çalışanın onayını almak, dini ve milli bayram mesai ücretini personele ödemek şarttır. Bu durumların dışında yaşananlar hukuka uygun değildir. Kurum, çalıştırmak istediği çalışandan ret cevabını alırsa, hukuk çalışanın yanında. İşverene karşı hayır cevabı verilmesi nedeniyle işten kovulan işçinin iş akdi haksız yere feshedilmiş olacağından, işveren kıdem ve ihbar tazminatı ödemek durumundadır. Ayrıca işten çıkartılan çalışan dilerse ve şartları varsa, işe iade davası açabilir.



Eski erkek arkadaşım tarafından telefonla rahatsız ediliyorum. Şikayet ettiğimde haklılığım var mı?

Bazen ayrılık sonrası ne yazık ki istenmeyen durumlar yaşanmaktadır. Özellikle terk edilen tarafın sindirme çabaları ile terk eden kişiyi geri döndürmeye çalışması, huzurunu bozması, sadece intikam almak için bile rahatsız edici göndermelerde bulunması hoş olmayan olaylardır.

Bunların yaşanması ile beraber hukuk size haklarınızı sunuyor elbette.

Ceza Kanunu'nun 123.

Maddesi'nce (kişilerin huzur ve sükununu bozma) ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre, sırf huzur bozmak amacıyla kişiye telefon açmak, ısrarla rahatsız etmek, hukuka aykırı şekilde davranmak, mağdurun beyan ettiği şikayet üzerine değerlendirmeye alınır.

İddia sonrasında yapılan incelemeler sonrasında faile, 3 aydan 1 yıla kadar hapis verilebilmektedir.