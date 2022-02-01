Mobbinge tazminat

İŞYERİNDE mobbinge maruz bırakılıyorum. Yıldırma politikası olabilir mi?

İşyerinde huzurunuzu bozacak her durum mobbing değildir. İşyerinde sürekli ve istikrarlı bir şekilde psikolojik ya da fiziksel bir zorlama yapılıyor ve bu yolla işinizi bırakmanız isteniyorsa, bu uygulama mobbingdir. Yani işverenin ya da amirlerinin size karşı yapmış olduğu her olumsuz, kaba, kırıcı davranış mobbing değildir.

Elbette bu olumsuz davranışlar nedeniyle de iş akdini haklı veya geçerli nedenle fesh etme hakkınız bulunmaktadır. Fakat bir davranışın mobbing olarak değerlendirilebilmesi için olumsuz davranışın sürekli olması ve işten istifa etmenizi sağlamak amacı ile yapılması gerekir. Böyle bir durum nedeniyle istifa etmek zorunda bırakılan işçi, mahkemeye başvurarak yasal haklarının kendisine ödenmesini talep edebileceği gibi, ayrıca bir nevi manevi tazminat niteliğinde olan mobbing tazminatının da kendisine ödenmesini talep edebilir.



EŞİM kaba konuşuyor, psikolojimi bozuyor. Boşanma davası açmam için bu davranışları yeterli mi?

Aşağılayıcı sözler, kişinin haklarına uygulanan bir saldırıdır. Bu durumlar karşı tarafa boşanma davası açmak için yeterli sebepler oluştururken, kusurlu davranışa girer.

Boşanmak istediğinizde ve düzelmeyecek bir tutumla karşılaştığınızda, kendinize saygınızı yitirmeye başladığınızda gerekli kararları alabilirsiniz.