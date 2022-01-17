Mal paylaşımına sadakat ayarı

Eşimin beni aldattığını öğrendim. Çok öfkeliyim. Dava için başvurmaya hazırlanıyorum. Maddi durumumuz iyiydi. Onların diğer kadına kalmasını istemiyorum. Mal varlığı nasıl paylaştırılır?

İlk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı bir şekilde hakimin takdirindedir.

Hakim, kusur ne olursa olsun, kusurlu eşin ekonomik açıdan mahvına sebep olabilecek derecede ağır, veyahut da kusurlu eşin ekonomik gücü karşısında oldukça komik sayılabilecek bir tazminata hükmetmeyecektir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır.

Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur.