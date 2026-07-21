GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle tabloda belirtilen günlerde ve saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

04/08/2026 SALI GÜNÜ

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı

m² Niteliği,

İmar durumu

Kat No/BağBöl.No Rayiç Bedeli

m²/TL Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati 1 15 Temmuz 7957 7 133,60 Dükkan 14

Zemin Kat/15 22.700.000,00

681.000,00

09:30 2 15 Temmuz 7957 7 133,60 Dükkan 13

Zemin Kat/14 22.700.000,00

681.000,00

09:45 3 29 Ekim 5921 10 3.810,58 Arsa

Konut E:1,55 15.500,00 59.063.990,00

1.771.919,70

10:00 4 Alparslan 749 5 2.873,36 Arsa

Konut E=1.10 17.500,00 50.283.800,00

1.508.514,00

10:15 5 Beylerbeyi 701 1 3.722,70 Arsa

Konut E=1.55 20.000,00 74.454.000,00

2.233.620,00

10:30 6 Budak 713 2 8.131,42 Arsa

Ticaret Altı 3 Otopark 35.000,00 284.599.700,00

8.537.991,00

10:45 7 Güvenevler 2510 24 445,74 Arsa

Konut E=0.50 25.000,00 11.143.500,00

334.305,00

11.00 8 Güvenevler 6070 6 1.207,05 Arsa

A-3 27.000,00 32.590.350,00

977.710,50

11:15 9 Güvenevler 4603 2 856,43 Arsa

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Alanı 50.000,00 42.821.500,00

1.284.645,00

11:30 10 İbrahimli 391 3 2.856,16 Arsa

TİCK E:1.05 20.000,00 57.123.200,00

1.713.696,00

13:30 11 İbrahimli 432 2 1.223,39 Arsa

Ticaret 35.000,00 42.818.650,00

1.284.559,50

13:45 12 İbrahimli 446 2 1.928,78 Arsa

Ticaret 35.000,00 67.507.300,00

2.025.219,00

14:00 13 İbrahimli 5735 2 8.884,97 Arsa

Özel Eğitim Alanı 30.000,00 266.549.100,00

7.996.473,00

14:15 14 Pancarlı 5946 14 4.290,96 Arsa

Konut E:1.00 28.000,00 120.146.880,00

3.604.406,40

14:30 15 Pancarlı 5946 15 4.290,96 Arsa

Konut E:1.00 28.000,00 120.146.880,00

3.604.406,40 14:45 16 Pancarlı 5946 16 4.290,96 Arsa

Konut E:1.00 28.000,00 120.146.880,00

3.604.406,40 15:00 05/08/2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı

m² Niteliği,

İmar durumu Rayiç Bedeli

m²/TL Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhale saati 1 Karacaoğlan 1243 17 195,63 Arsa

B-2 17.000,00 3.325.710,00

99.771,30

09:30 2 Karacaoğlan 1243 18 200,38 Arsa

B-2 17.000,00 3.406.460,00

102.193,80

09:45 3 Karacaoğlan 1243 19 196,31 Arsa

B-2 17.000,00 3.337.270,00

100.118,10

10:00 4 Karacaoğlan 1243 20 265,38 Arsa

B-3 17.500,00 4.644.150,00

139.324,50

10:15 5 Karacaoğlan 1243 21 234,27 Arsa

B-3 17.500,00 4.099.725,00

122.991,75

10:30 6 Karacaoğlan 1243 22 443,27 Arsa

B-3 17.500,00 7.757.225,00

232.716,75

10:45 7 Karacaoğlan 1243 23 367,54 Arsa

B-3 17.500,00 6.431.950,00

192.958,50

11:00 8 Şehirgösteren 4717 14 421,39 Arsa

A-2 23.000,00

9.691.970,00

290.759,10

11:15 9 Şehirgösteren 6257 1 2.123,00 Arsa

Ticaret Yençok: 2 Kat 35.000,00

74.305.000,00

2.229.150,00

11.30 10 Şehirgösteren 7337 3 1.802,38 Arsa

Ticaret 35.000,00

63.083.300,00

1.892.499,00

11:45 11 Taşlıca 223 24 513,22 Arsa

K.S.A. 13.500,00

6.928.470,00

207.854,10

13:30 12 Taşlıca 228 26 317,57 Arsa

K.S.A. 13.500,00

4.287.195,00

128.615,85

13:45 13 Taşlıca 627 20 1.332,15 Arsa

Ticaret 16.000,00

21.314.400,00

639.432,00

14:00 14 Taşlıca 646 20 314,08 Arsa

K.S.A. 14.000,00

4.397.120,00

131.913,60

14:15 15 Taşlıca 7318 1 2.868,54 Arsa

Ticaret Yençok: 10.50 16.000,00

45.896.640,00

1.376.899,20

14:30



İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Ziraat Bankası TR760001001552297360835014 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.



A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye'de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge(Nüfus Müdürlüğü'nden veya e-Devlet'ten temin edilecek),

b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

h) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

k) Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,

l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) PTT UETS adresi veya tebligata esas adres beyanı, e-mail adresi

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tabloda belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.

k) Yabancı istekliler Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımalı ve Türkiye'de adres beyanı gösterir belgeyi sunmalı,

l) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi olması gerekmektedir.



*Geçici Teminat için hesap No" Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR470001500158007311552770 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı "şeklindedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne;

04/08/2026 Salı günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 03/08/2026 Pazartesi günü saat:16.30'a kadar,

05/08/2026 Çarşamba günü ihalesi yapılacak taşınmazlar için en geç 04/08/2026 Salı günü saat:16.30'a kadar,

teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.



Ödeme şekli:



-İhale Bedeli 30.000.000,00TL'ye Kadar olan Taşınmazlar için Peşin

-İhale Bedeli 30.000.000,00TL(dahil) – 50.000.000,00TL(dahil) Arasında olan Taşınmazlar İçin %25 Peşin geriye kalanı 3 Taksit

-İhale Bedeli 50.000.000,00TL'nin Üzerinde olan Taşınmazlar İçin %25 Peşin geriye kalanı 5 taksit şeklinde yapılacak olup, taksitlere kanuni faiz uygulanacaktır.



Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Basın No: ILN02512139 #ilan.gov.tr