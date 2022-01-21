Aidat kirayı geçti!

Aidat zamları gündemden düşmüyor. İstanbul'da pahalılıkta başı Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş çekiyor. 8 bin lira aidat isteyen bile bulunuyor. Uzmanlar 'Yüksek aidata itiraz edin' diyor.

EV alırken ya da kiralarken aidatları bilmek büyük önem kazandı. Özellikle sitelerdeki yüksek aidatlar site sakinlerini bezdirdi.

Bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıkarken, vatandaşlar yüksek artışlara çözüm yollarını araştırmaya başladı.

Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) verilerine göre; İstanbul'da en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde görülüyor.

Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidat alınıyor. İstanbul genelinde aidatların yüzde 40-50 arttığını anlatan TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, "Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı, şu anda 750-800 lira arasında. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-bin 300 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

'KİRACIYA YETKİ VERİN'

Uzmanlar da site aidatlarının belirlendiği toplantılara katılımın ihmal edilmemesi gerektiğini, belirterek, "Evde kiracı varsa ve siz katılamıyorsanız kiracıya yetki verebilirsiniz" önerisi yaptı. Genel kuruldan çıkan karara da itiraz yolu olduğunu belirten uzmanlar, şu önerilerde bulundu: "Genel kurula katılmamış ve yüksek aidatla karşılaşmış iseniz de çaresiz değilsiniz. Kat maliki sayısının üçte birinin imzası ile yeniden olağanüstü genel kurul toplanmasını isteyebilirsiniz. Yeni genel kurulda da bu oranın düşürülmesini sağlayabilirsiniz."

TOPLANTIYA MUTLAKA KATILIN

SİTELERDE aidat kalemlerini oluşturan tahmini bütçe kat malikleri genel kurulunda kabul edilliyor. Genel kurula katılım genellikle çok düşük.

Kiracıların yoğunluklu olduğu sitelerde aidatın görüşüldüğü toplantılara kat maliklerinin katılım göstermemesi ve kiracıların da kat maliki yetki vermediği sürece katılamaması nedeniyle, aidatlar genellikle az katılımcılı toplantılarda görüşülüp kabul ediliyor. Şunlara dikkat edilmeli:

● Genel kurullara mutlaka katılım sağlanmalı.

● Aidatın istenen şekilde kabulü için yüzde 51 çoğunluk oluşturulmalı.

● Hazırlanan bütçe sorgulanmaksızın kabul edilmemeli.

● Maliyetler karşısında tasarruf kalemleri oluşturulmalı.

● Gelir getirici alanlardan istifade edilmeli.