İşyerinde mobbing ile karşı karşıyayım. Hiç huzurum kalmadı. Haklarım neler? Mobbing uygulayanlara karşı neler yapabilirim?
Yargıtay kararlarında mobbing, "aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar" şeklinde tanımlanıyor.
Peki bu davranışlar karşısında neler yapabiliriz?
Hukuk düzenimizce çalışanın işyerinde bu duruma katlanması kendisinden beklenemez.
Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır.
Bu sebeple mobbinge uğrayan çalışan mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir.
Bu durumda işveren çalışana kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.
Mobbing çalışanın kişilik haklarına da bir nevi saldırı niteliğinde olduğu için, manevi tazminat sorumluluğu da doğurur.
Mobbinge uğrayan çalışan, iş akdini mobbing nedeniyle feshetmişse, yasal haklarının verilmesini ve kendisine manevi tazminat olarak mobbing tazminatının ödenmesini talep edebilir. Burada çalışan mobbingi ispat etmekle yükümlüdür.
İspat hususu oldukça önemlidir ve çalışan işyerinden ayrılmadan önce mobbinge maruz kaldığını gösterir delilleri de toplamalıdır. Mobbing tazminatı talepli davalarda diğer iş davalarında olduğu gibi tanık delili de son derece önemli olup, çalışan mobbinge uğradığını bu yolla da ispat edebilir.
Mobbinge manevi tazminat da ödenir
İşyerinde mobbing ile karşı karşıyayım. Hiç huzurum kalmadı. Haklarım neler? Mobbing uygulayanlara karşı neler yapabilirim?
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