Miras mahkemeyle tespit edilebilir
Miras bırakan ile mirasçıları arasındaki bağ her zaman kuvvetli olmayabilir ve miras bırakanın mal varlığının detayları mirasçılar tarafından tam olarak tespit edilemeyebilir.
Bazen de miras bırakandan bir mal varlığı değil bir borç varlığı miras kalabilir. Bu nedenle miras bırakanın mal varlığının mirasın reddedilebileceği 3 aylık yasal süre içinde tespit edilebilmesi son derece önemlidir. Mirasçılar, öncelikli olarak notere başvurarak mirasçılık belgesi almalıdır.
Bu belgeyle birlikte tapu müdürlükleri bankalar nezdinde miras konusunda araştırma ve sorgulama yapabileceklerdir.
Miras bırakan bu yolla öğrenemediği mal varlığı için terekenin tespiti davası açarak mal varlığının mahkeme kanalıyla da tespitini sağlayabilir.
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