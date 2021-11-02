E-MAİL adresine giremiyorum. Biri şifremi değiştirmiş. Bunun bir cezası var mı?
e-mail adresinizin şifresinin değiştirilmesi suretiyle mail adresinize girişin engellenmesi TCK'nın 244/2 maddesinde düzenlenen 'bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma' suçunu oluşturur. Bilişim sistemi, bilgisayar sisteminden daha geniş bir kavramdır. Bilgisayar, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartları, internet, network ağları, ATM cihazları, akıllı saat, e-mailler, yazılım ve programlar bilişim sistemidir.
Dolayısıyla e-mail hesabınız da bilişim sistemidir. Bu sisteme girilerek erişimin engellenmesi ile ilgili suç oluşur. Ayrıca e-mail hesabınızın şifresini ele geçirmek ve erişimi engellemek amacıyla bir cihaz, bir program, şifre ve sair güvenlik kodu yapılmış oluşturulmuşsa faile aynı zamanda TCK 245/A'da düzenlenen yasak cihaz ve program suçu kapsamında da ceza verilecektir.
Bilişim suçuna çifte ceza
E-MAİL adresine giremiyorum. Biri şifremi değiştirmiş. Bunun bir cezası var mı?
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