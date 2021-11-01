Sosyal medya hesabım çalındı. Şifresini değiştirmişler ve hesabıma giremiyorum. Ne yapmalıyım? Çalana ceza verilebilir mi?
Bilişim suçları en çok sosyal medya hesapları üzerinden işlenen suçlardandır. Bu konuda özellikle şifre belirlerken kolaylıkla tahmin edilemeyen sayı harf, noktalama işaretlerinden oluşan kombinasyonlar kullanılarak şifreler oluşturulmalı, tüm hesaplarımızda aynı şifreler kullanılmamalı ve şifreler düzenli olarak değiştirilmelidir. Yine internet kafeler, arkadaş bilgisayarları vb. gibi farklı cihaz ve bilgisayarlardan hesaplarımıza eriştiğimizde bu cihazlardan çıkış yaptığımızdan ve şifreyi otomatik olarak kaydetmediğimizden emin olmalıyız. Yine hesaplarımızın bağlı olduğu e-mail hesaplarını da aynı şekilde korumalı ve şifreleri konusunda dikkatli olmalıyız. Yine de tüm tedbirlere rağmen hesabımız çalınmışsa, bu durumda sosyal medya hesaplarının bu konuda belirlediği bir takım prosedür adımlarını izlemeli ve hesabın ele geçirildiğiyle ilgili bildirimde bulunmalıyız. Bir başkasının hesabını çalmak bir bilişim suçudur ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bir kişi başka birinin sosyal medya şifresini ele geçirerek hesap sahibinin hesabına ulaşmasını engellerse, TCK'nın 244/2'deki 'bir bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma' şeklindeki bilişim suçu işlenmiş sayılır. Verilecek ceza ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.
Şifre çalınırsa...
Sosyal medya hesabım çalındı. Şifresini değiştirmişler ve hesabıma giremiyorum. Ne yapmalıyım? Çalana ceza verilebilir mi?
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