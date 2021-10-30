Kiracı eve zarar vermişse...

Kiracım evde hasar yapıp, kirayı ödemeden çıktı. Hakkında nasıl bir hukuki yaptırımda bulunabilirim?

Böyle bir durum karşısında değer kaybınızı hesaplattırıp, kiracınıza ulaşabiliyorsanız ondan temin etmeniz gerekmektedir. Oturduğu süre zarfında size ne kadar kira borcu olduğunu hesaplatıp icra takip işlemi başlattığınızda, kiracınız bunu ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira sözleşmesine itiraz ederek dava açarsa, bu durumda da itirazın iptali ile yanıt verebilirsiniz. Haksız bir şekilde size inkarda bulunuyorsa, ayrıca inkar tazminatı alırsınız.

Yeni boşanan bir kadınım. Ne kadar süre sonra evlenebilirim?

Boşanma sürecinden yeni çıkmış olan bir kadının tekrar evlenebilmesi; Türk Medeni Kanunu'nun 132. Maddesi'ne göre 300 günü doldurmakla mümkün olabilir. Bu süreye iddet müddeti denir. Bu durum aslında kadının gebe kalma durumu ile ilgilidir. Boşanmadan itibaren 300 gün içinde doğacak çocuğun babası, boşanılan eş olarak kabul ediliyor. Yapılan tetkitlerle durum çabuk anlaşılabilmektedir. 300 günlük bir süreyi beklemek de zorunlu kılınmamaktadır. Gebe olmadığınıza dair raporu aile mahkemesine sunabilirsiniz.