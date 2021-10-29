Fotoğraf oyununa geçit yok

Benim çekip sosyal medya hesabımdan paylaştığım bir fotoğrafı, başka birisi kendisi çekmiş gibi yayınlamış. Hukuki olarak ne yapabilirim?

Dava açma hakkım bulunuyor mu?

Sizin çekip yayınladığınız fotoğrafta sizin telif hakkınız vardır ve bu hak hukuken korunması gereken bir haktır. Öncelikle fotoğrafı ilk önce sizin çekip yayınladığınızı ispatlamanız için ekran fotoğrafı alın. Ardından bunu sizin onayınız olmaksızın paylaşan hesabın fotoğrafını alın. İlgili hesaba fotoğrafın size ait olduğu ve derhal kaldırması gerektiği yönünde bir ikaz mesajı gönderin.

İlgili sosyal ağlara bu konu için oluşturduğu formları doldurarak konuyu iletin. İlgili sosyal ağlar çoğu zaman size ait fotoğrafın yayından kaldırılması veya ilgili hesabın kapatılmasını sağlayabiliyor. Çözüm almanız halinde dava açabilir ve telif hakkınızın ihlal edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Eski arkadaşım izinsiz olarak bizim fotoğraflarımızı sosyal medyada paylaşıyor. Ben paylaşılmasını istemiyorum. Bunun için şikayetçi olsam arkadaşım herhangi bir ceza alabilir mi?

İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur.

5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına kadar götürülebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek olan, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.