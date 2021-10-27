Kilo veremeyen dava açabilir

SAĞLIĞIM için kilo vermeye çalışıyorum. Ancak gittiğim beslenme uzmanının bir faydası olmadı. Kilom yerinde sayıyor. Acaba verdiğim parayı geri alabilir miyim?

Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Size uygulanacak olan işlemlerin sıralaması ve beklenen hedef gibi sözleşme içinde yer alacak bilgiler işinizi sağlama alır. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Burada dikkat edilecek nokta, hizmetin devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alındığıyla ilgilidir. Çünkü özel hastanelerden alınan hizmetlerde tüketici hakkına göre il-ilçe hakem heyetine başvuru yapılabilirken, devlet hastanesi beslenme bölümünden alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.

MOBİLYA aldım ama beğenmedim. İade etmek için bunun ayıplı bir ürün mü olması gerekiyor?

İade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 günlük sürede mevcuttur. Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa, iade hakkınız mevcut olabilir.

Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir. Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.