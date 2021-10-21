İŞTİRAK nafakası nedir? Nasıl belirlenir?
Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karıkocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır.
İştirak nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Burada kişilerin nafaka istekleri değil, ödeme gücü ve çocukların ihtiyaçları baz alınır. TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder.
Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve annebabanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirmeye alınır.
Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafakanın artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla nafaka borcu biter.
Eğitim hayatına devam eden çocuk, bizzat mahkemeye başvurarak eğitim nafakasının ödenmesini talep edebilir.
18 yaşını aşana eğitim nafakası
İŞTİRAK nafakası nedir? Nasıl belirlenir?
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