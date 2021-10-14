Her eksik bilgi sigortayı bozmaz

Babamız vefat etti. Vefat etmeden önce kullandığı kredi için hayat sigortası yaptırmıştı. Sigorta şirketi "Eksik bilgilendirme var" deyip krediyi ödemeyeceğini bildirdi. Böyle bir hakları var mı?

Sigortalının poliçenin düzenlenmesi sırasında var olan hastalığını kasten bildirmemiş olması durumunda sigortacının sözleşmeden cayma hakkı söz konusu olup, Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre TTK'nın 1435. maddesindeki ihbar yükümlülüğüne aykırı davranışın gerçekleşebilmesi için bildirilmeyen rahatsızlık ile riziko arasında illiyet bağının mevcut olması gerekmektedir. Yani bu şu demektir, babanız hayatta iken mevcut bir hastalığı varsa ve bu hastalığı hayat sigortası formunda sigorta şirketine bildirmediyse ya da eksik veya hatalı bildirdiyse ve ölümü de bu sebeple gerçekleşti ise, sigorta şirketinin cayma hakkı vardır. Fakat babanızın sigorta şirketine bildirmediği veya eksik ya da hatalı bildirdiği bir hastalığı var ise fakat ölüm sebebi bu hastalıkla bağlantılı bir sebep değilse, sigorta şirketi bu durumda rahatsızlık ile riziko arasında bir illiyet bağı kurulamayacağından cayma hakkını kullanamayacak ve hayat sigortasındaki ödeme yükümlülüğünden cayamayacaktır. Örneğin; babanız kalp hastası ve sigorta yapılırken bunu bildirmedi. Kalp krizinden vefat ederse sigorta şirketi cayma hakkını kullanabilecek. Fakat trafik kazasıyla vefat ederse cayma hakkı olmayacak.