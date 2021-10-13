Vav TV İzle
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 13 Ekim 2021, Çarşamba

Şikayet için 6 ay süre var

Çıkan bir kavga esnasında vücudumda bazı yaralar oluştu. Şikayette bulunmak istiyorum. Ne kadar sürem var? Darp raporu almak avantaj mıdır?
Türk Ceza Kanunu 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir.
Yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir. Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir. Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.

Sokağımızdaki kedi ve köpeklere su, yemek ve barınak temini yapıyoruz.
Belediye onları alıp götürebilir mi?
Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur. Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur. Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, ilgili yerlerden dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Şikayet için 6 ay süre var
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA