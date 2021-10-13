Şikayet için 6 ay süre var
Türk Ceza Kanunu 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir.
Yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir. Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir. Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.
Sokağımızdaki kedi ve köpeklere su, yemek ve barınak temini yapıyoruz.
Belediye onları alıp götürebilir mi?
Hayvan Hakları Kanunu gereğince belediyeler aşılama, kısırlaştırma, bakım ihtiyaçları dışında hayvanları götüremez ve geri getirmesi zorunludur. Belediyeler sokakta kalan, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan hayvanlara bakmak zorundadır. Bunu yapmazlarsa şikayet hakkınız da mevcuttur. Topluma karşı yapılacak olan merhamet ve sahiplenme planlarında da yer almaları gereklidir. Burada oldukça duyarlı olmak gerekiyor. Belediyeler kanuna aykırı davranıyor ve sayılan durumlar haricinde hayvanları götürüyorsa, ilgili yerlerden dilekçe yazabilir ve şikayette bulunabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bilgi kopyalamak suç 12 Ekim 2021, Salı İŞTEN çıkardığımız kişi gizlice verilerimize sızmış. Ne yapabiliriz? Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek,...
- Senetler ödenmezse... 11 Ekim 2021, Pazartesi Bir alışveriş dolayısıyla karşımdaki kişiyle senet imzaladık. Taksitlendirmeye gittik. Fakat o kişi senetlere rağmen...
- Cimri eş boşanma sebebi mi? 10 Ekim 2021, Pazar Eşim çok cimri. Bu, boşanma sebebi midir? Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma...
- İşe iade imkanı var ama... 09 Ekim 2021, Cumartesi İşten gerekçesiz çıkartıldım. İşe iade davası açmak istiyorum. İşyerinde en az 30 kişinin çalışması şartında neye...
- İkinci el araç sık arızalanıyorsa... 08 Ekim 2021, Cuma Bu yıl içerisinde ikinci el bir otomobil satın aldım ama memnun kalmadım. Şimdiden birkaç kere arıza çıkardı. Bir...