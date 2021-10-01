Eşimden ayrıldım. Boşanma aşamasında nafakada anlaştık. Ancak şimdi, durumunun kötü olduğunu ve ödeyemeyeceğini söylüyor. Ne yapabilirim? Maaşa haciz koydurabilir miyim?
Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.
Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
Cezanın tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir.
Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.
Nafaka haciz ile de alınabilir
Eşimden ayrıldım. Boşanma aşamasında nafakada anlaştık. Ancak şimdi, durumunun kötü olduğunu ve ödeyemeyeceğini söylüyor. Ne yapabilirim? Maaşa haciz koydurabilir miyim?
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