Nafaka nasıl belirlenir?
Eşinizin ödeyeceği nafaka miktarı eşinizin sosyo ekonomik durumu ve sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenecektir. Nafaka için eşinizin sizden daha fazla kusurlu olması yeterlidir. Eşinizin zina yapmış olması nafakayı yükselten bir neden değildir, ancak mutlak bir boşanma sebebidir.
Davayı aldatıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde açmalısınız. Tabii zina sürekli ise, yani eşinizin birlikteliği tek seferlik değil, bir ilişki şeklinde ise, bu süre son eylemden itibaren işleyecektir.
Ayrıca bu davayı açacaksanız eşinizi affetmiş sayılacağınız söylemlerde bulunmamalı, eylemler içine girmemelisiniz. Zina nedeniyle boşanma davası açıp zinayı ispat etmeniz halinde, eğer talebiniz varsa mahkemeden maddi ve manevi tazminat alabilirsiniz. Maddi tazminat, boşanma nedeniyle mahrum kalacağınız maddi zararınızın karşılığı; manevi tazminat ise eşinizin sizi aldatması, zina yapması nedeniyle yaşadığınız derin üzüntü ve kişilik haklarınızın ihlalinin karşılığıdır.
Dolayısıyla psikolojinizin bozulmuş olması manevi tazminat miktarını etkileyecektir. Bunun için delil olarak psikolojik destek almanızı ve bunu belgelendirmenizi öneririm. Dava süreçleri oldukça teknik bilgi birikimi gerektirdiğinden, hak kaybına uğramamamız için bir avukatla hareket etmenizi tavsiye ederim.
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