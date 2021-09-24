Çekte eş rızasına bakılmaz

Senet imzalarken eşin rızası gerekiyor mu?

Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren hukuki işlemler şu şekilde belirlenmiştir:

- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. (m. 349/1)

- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. (m. 584/1)

Bu adımların ardından bazı mahkemeler ve Yargıtay daireleri, bu düzenlemeyi geniş yorumlayarak 'bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına' hükmetmeye başladı. Fakat bu uygulamadan sonra kimi alacaklıları olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıktı ve eşin rızası alınmamış bono, çek ve kambiyo senetleri geçersiz sayıldığından, alacaklılar kötü niyetli borçlular karşısında mağduriyet yaşadı.

Nisan 2018'de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, karar birliğine vararak düzenlemenin nasıl yorumlanması gerektiğine noktayı koydu: Kefalet için eşin rızası şart olmaya devam edecek, çek ve bono gibi kambiyo senetleri imzalanırken eş rızası aranmayacak.

Aile konutu şerhi nedir? Nasıl koydurabilirim?

Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim yeridir. Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.