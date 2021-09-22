Doktor hatasına tazminat

AYAĞIMDAN olduğum ameliyat kötü geçti. Topallıyorum. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?

HEKİMİN hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır.

Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından, hastane de müteselsilen sorumludur.

EPİLASYON işlemi sırasında derimde yanık oldu. İzi de kaldı. Ne yapabilirim?

BURADA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktara göre hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.