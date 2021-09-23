Babam vefat etti. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıyordu. Tazminatını bizler alabilir miyiz?
İşçinin ölümü halinde bir takım yasal haklarının ödenememesi sonucu ortaya çıkacaktır. Kanunumuz bu mağduriyeti önleyebilmek için bazı şartların varlığı halinde iş sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesi durumunda mirasçılarına hak sahibi olma olanağı tanımıştır. İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin ölmesi halinde, işçinin sağ iken çalışmalarının karşılığı olan ücret alacağı, varsa prim, ikramiye, fazla mesai, bayram çalışması gibi öldüğü güne kadar tahakkuk etmiş alacağı hesaplanarak işçinin tereke alacağına katılarak mirasçılarına ödenecektir. 59. madde gereği yıllık izin ücretleri de verilecektir. Ayrıca işçinin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı da hesaplanacak ve tereke alacağına eklenecektir. Buna ek olarak Borçlar Kanunu 440. maddesine göre; işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi 5 yıldan uzun bir süre devam etmişse 2 aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla da yükümlüdür.
Vefat eden işçinin hakları ailesine ödenir
Babam vefat etti. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıyordu. Tazminatını bizler alabilir miyiz?
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